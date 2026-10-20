O fato de Suwarso ter dito a Fabregas que ele não sofria pressão para vencer, mas sim para “criar uma identidade” que ajudasse o clube a construir uma marca capaz de ser vendida ao mundo inteiro, também ajudou. Como sempre atraiu muitas celebridades por causa de seu lago magnífico, mas é significativo que grandes estrelas agora estejam indo ao Sinigaglia para ver o melhor time da Serie A.
“Por exemplo, James Righton, marido de Keira Knightley, quis ir a um jogo depois de ler sobre como Cesc Fabregas estava montando um time empolgante”, revelou Suwarso em entrevista ao Calcio e Finanza no ano passado. “A partir daí, todo o resto aconteceu naturalmente.”
Se isso faz tudo parecer fácil, não deveria. Seria profundamente injusto com Fabregas ignorar quanto tempo e esforço ele dedicou para transformar o Como em um time de Champions League. Ele se mostrou um técnico dedicado e flexível.
Persiste a percepção de que ele é obcecado pelo futebol de posse de bola, percepção para a qual ele próprio contribuiu ocasionalmente ao admitir que há certos fundamentos dos quais simplesmente nunca abrirá mão. Por exemplo, após uma derrota por 4 a 0 para a Inter, perguntaram a ele se havia sido um erro o Como adotar seu jogo habitual de pressão agressiva contra um adversário claramente superior.
“Pensei nisso, mas minha cabeça disse não. Embora isso possa me fazer parecer estúpido ou soar como um perdedor, estou satisfeito com a decisão, para ser sincero”, disse ele à DAZN Italia. “Sinto que meu time evoluiu hoje, algo que não acontece quando você vence e as pessoas o chamam de gênio. Depois de uma derrota pesada, você aprende mais, passa a avaliar tudo um pouco melhor. Você pode, então, entrar em um jogo defendendo em um 6-3-1 ou 5-4-1, mas prefiro perder assim a fazer isso.”
No entanto, Fabregas não está, de forma alguma, preso a uma única maneira de jogar. Competitivo e incrivelmente meticuloso, ele montou, com a ajuda de sua comissão técnica, um banco de dados para ajudá-lo a descobrir como superar “todas as estruturas táticas do futebol”.
“Não quero ser o técnico que joga sempre da mesma maneira, que ataca e defende sempre do mesmo jeito”, afirmou. “Sim, você tem princípios e estruturas. Mas quero dominar o máximo possível e, hoje em dia, para dominar, é preciso ter o máximo possível de soluções.”
E, para ser justo, essa é a flexibilidade tática que se esperaria de um meio-campista que jogou sob o comando de técnicos com filosofias de futebol radicalmente diferentes, de Arsene Wenger a Jose Mourinho, de Pep Guardiola a Antonio Conte.
“Venci como jogador com todos os diferentes estilos de jogo, então vocês nunca vão me ouvir dizer que um funciona e outro não”, escreveu ele no The Coaches' Voice. “Além disso, no dia em que cheguei, o clube, os donos, falaram comigo sobre o Lago de Como, o estilo de vida, as pessoas que querem ver um estilo de jogo ofensivo. Foi isso que me pediram. Não disseram: ‘Vença, vença, vença.’ Disseram: ‘Vença, mas crie uma identidade.’”
Sem dúvida, ele alcançou esse objetivo. Por isso, parece ser apenas uma questão de tempo até que um dos clubes da elite europeia o contrate. Há até quem afirme que existe uma cláusula de rescisão específica em seu contrato relacionada a Arsenal, Chelsea e Barcelona, clubes pelos quais já passou.
O United, porém, é quem tem muito mais chances de estar à procura de um novo técnico neste momento, e é bem possível que esteja começando a voltar suas atenções para Fabregas, que, diferentemente de Michael Carrick, realmente começa a parecer um técnico ainda melhor do que foi como jogador.