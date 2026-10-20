A última temporada de Fabregas no Monaco foi a mais difícil de toda a sua carreira. Prejudicado por problemas físicos, ele disputou apenas 36 minutos em toda a campanha da Ligue 1 de 2021-22. Parecia que a idade havia cobrado seu preço do jogador de 35 anos, que tinha apenas 16 quando estreou profissionalmente pelo Arsenal.

Apesar da frustração, Fabregas não sentia que sua carreira havia chegado ao fim. Ele só precisava de “um recomeço” que o revigorasse, de “um novo projeto” com um caminho claro para ingressar na carreira de treinador. E tinha muitas ofertas, a mais interessante delas vinda do Como.

Fabregas já havia visitado a cidade algumas vezes para conhecer seu lago mundialmente famoso. Mas não sabia que ela tinha um time de futebol. Para ser justo, pouca gente sabia.

O atual presidente do Como e ex-CEO da Mola TV, Mirwan Suwarso, admitiu recentemente que só encontrou o clube por acaso enquanto procurava possíveis locais em Milão para “uma espécie de documentário sobre futebol” ambientado na Itália. Foi essa “feliz coincidência” que levou o Grupo Djarum a comprar o Como em 2019.

É importante destacar que, sem o apoio financeiro do conglomerado indonésio e o excelente trabalho realizado por Dennis Wise, outro ex-meio-campista do Chelsea, o Como simplesmente não estaria onde está hoje. Ainda assim, é impossível exagerar a importância do papel de Fabregas na notável ascensão do clube. O Como já havia conquistado o acesso à Serie B quando ele chegou, em 2022, como jogador e acionista, mas Fabregas foi absolutamente fundamental para tudo o que aconteceu dentro e fora de campo.

“Praticamente me deram as chaves do departamento de futebol”, disse ele à DAZN Italia após garantir a classificação para a Champions League com uma vitória por 4 a 1 sobre a Cremonese na última rodada da temporada 2025-26 da Serie A, “e praticamente não havia nada quando começamos.

“Há pouco, eu estava conversando com dois fisioterapeutas que já estavam conosco há quatro anos, quando cheguei para jogar. Estávamos falando de como não tínhamos um centro de treinamento e precisávamos fazer massagens em mesas nos fundos de um bar! Agora estamos na Champions League!”

Fabregas é, sem dúvida, o principal responsável por isso.