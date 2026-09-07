Cavan Sullivan, Zavier Gozo e a próxima geração da seleção dos EUA: o que Mauricio Pochettino quer ver antes de dar uma chance aos adolescentes
Para todos os adolescentes que, publicamente ou em privado, esperam uma convocação para a seleção masculina dos Estados Unidos mais para o fim deste mês, o técnico Mauricio Pochettino tem uma mensagem: ele está de olho em vocês.
Cavan Sullivan, Zavier Gozo, Julian Hall, Adri Mehmeti, Mathis Albert, Diego Kochen: a lista de estrelas em ascensão que vêm chamando a atenção do futebol americano segue em frente. Pochettino também está observando e, em grande parte, gosta do que vê.
“Estamos observando tudo”, diz ele. “Estamos vendo tudo. Estamos lá, com nosso scouting ou, às vezes, nós mesmos.”
Pochettino, claro, será quem vai decidir, no fim das contas, quem está pronto para dar esse próximo passo. Talvez agora mais do que nunca, os adolescentes estejam batendo à porta da seleção masculina dos Estados Unidos, mas acertar o timing é difícil. Dar demais a um jogador cedo demais pode atrapalhar seu desenvolvimento. Esperar tempo demais pode privá-lo de minutos cruciais e do impulso de confiança que pode lançar uma carreira jovem.
Então, como esses jovens jogadores podem mostrar a Pochettino que estão prontos para o futebol internacional?
Bem, é complicado. Poucos técnicos têm um histórico melhor com jovens talentos do que Pochettino, que aponta algumas qualidades em comum entre aqueles que chegam ao topo.
“Precisamos ter cuidado”, disse ele na segunda-feira, “porque, quando você é jovem, claro que precisa ter confiança. Você precisa confiar em si mesmo, acreditar que pode render e que pode ir bem, mas a questão é que existe um limite. O equilíbrio é o mais importante, e uma das nossas responsabilidades é proteger esses caras.”
Ele acrescentou: “Você precisa usar sua confiança e suas habilidades para marcar gols, render todos os dias, melhorar todos os dias e ser muito melhor.”
A grande questão, então, é quais jovens jogadores estarão envolvidos mais para o fim deste mês. Amistosos contra Peru, Chile, México e Canadá estão no horizonte e, embora não sejam a última oportunidade para as estrelas adolescentes do futebol americano deslancharem, serão os últimos jogos deste ano no calendário.
A chance de trabalhar com essa próxima geração ajudou a convencer Pochettino a voltar depois da Copa do Mundo. Agora vem a parte mais difícil: decidir quem está pronto e como conduzir esse processo.
“Estamos muito felizes”, disse ele, “por ter todos esses jogadores potencialmente bons, jovens e com a possibilidade de render e jogar.”
Conheça a próxima geração
Sullivan é o garoto-propaganda da próxima geração e, se as últimas semanas servem de indicação, é por um bom motivo.
Ele tem três gols nos últimos três jogos com apenas 16 anos. Está fazendo isso contra homens adultos e, por causa desse fato, há muitos que acreditam que ele está pronto para o que vier a seguir.
Você pode colocar Tim Howard entre os que acreditam nisso.
“Nos próximos quatro anos, haverá 115 jogadores que atuarão pela seleção”, disse Howard no podcast Unfiltered. “Quem é melhor do que esse garoto? Quem é melhor do que esse garoto e não merece uma oportunidade? Não estou dizendo que ele jogue todas as partidas, mas ele deveria estar na conversa para jogar todas as partidas.”
Ele acrescentou: “Para todos os pessimistas por aí, não estou dizendo para dar a esse garoto algo que ele não conquistou de mão beijada. Estou dizendo que nós não somos Brasil, Argentina, Holanda, Espanha, Inglaterra, Alemanha. Nós não produzimos esses jogadores.”
Sullivan, por sua vez, acha que está pronto. Ele reconhece que talvez nem sempre seja tudo tranquilo, mas acredita que pode jogar e talvez até contribuir com a USMNT.
“Pensando naquele jogo contra a Bélgica, acho que eu poderia entrar naquela partida pelo lado direito e fazer a diferença”, disse ele ao podcast State of the Union, de Alexi Lalas. “Você precisa acreditar em si mesmo. Você precisa pensar que pode ajudar sua equipe a vencer. Obviamente ainda não é o meu time, mas estou sempre sonhando e esperando convocações.”
Gozo está dizendo algo parecido. Ao contrário de Sullivan, o então ponta do Real Salt Lake esteve perto de entrar no elenco da Copa do Mundo, tendo sido incluído na lista preliminar da USMNT. No entanto, Pochettino considerou cedo demais convocar Gozo, que ainda não havia estreado pela seleção, para uma Copa do Mundo. Desde então, Gozo se transferiu para o Crystal Palace e aguarda ansiosamente sua própria chance na USMNT.
“Eu realmente acho que merecia estar lá. Vou ser honesto”, disse Gozo ao The Late Run. “Mas, obviamente, a escolha é do técnico. Talvez ele não achasse que eu estava pronto, ou seja lá o que for, mas isso só acendeu ainda mais o meu desejo de disputar a próxima Copa do Mundo e mostrar por que eu deveria estar lá.”
Como, então, Poch sabe que um jogador está pronto? Isso varia de caso para caso, e nem sempre é simples.
O que Poch está procurando
Como sempre acontece com jogadores jovens, existe uma preocupação com a carga de trabalho. Bem, Pochettino, em particular, não está preocupado. São garotos, diz ele. Eles têm condições físicas de jogar esses minutos.
"Eu conheço a mentalidade dos treinadores", disse ele, "que às vezes dizem: 'Oh, tenho um cara de 17 anos que joga na MLS, mas, quando a seleção chama, dizemos não porque ele precisa descansar'. Se você tem 17 anos e precisa descansar? Sim, temos um grande problema."
A maior parte da preocupação dele, então, está no lado mental. A primeira coisa que ele procura é maturidade, e isso não se aplica apenas ao que acontece em campo. Esses jogadores obviamente têm talento, mas como expressam esse talento na vida cotidiana? Continuam trabalhando duro? Estão tentando melhorar? Tratam da maneira certa as pessoas ao redor?
"Acho que respeito é a coisa mais importante, e eles precisam ser respeitosos", disse Pochettino. "E, claro, queremos jogadores talentosos. Queremos jogadores que se sintam corajosos, confiantes, mas não que sintam coisas que não mostram. Acho que você só tem o direito de falar um pouco fora de hora se for Messi.
"Se você ganha oito Bolas de Ouro, tudo bem, pode falar com uma certa arrogância, mas, ainda assim, ... se você é jovem e começa a dizer que pode jogar aqui, pode jogar ali, ou que pode jogar. Eu digo: não acredito que esse seja o caminho certo para construir sua carreira da melhor forma, não. E é por isso que precisamos ter cuidado."
Os jogadores também precisam ser avaliados caso a caso, mas as oportunidades disponíveis também importam. Algumas posições estão mais abertas do que outras, com maior necessidade de sangue novo. Não existe uma resposta única para todos.
Pegue o goleiro, posição sobre a qual Pochettino foi questionado: há muitas opções, mas apenas uma vaga em campo.
"Acho que vamos dar algumas [oportunidades] a alguns jogadores novos, não apenas nessa posição, mas em posições diferentes", explicou. "Teremos a possibilidade de adicionar um novo jogador e dar a eles essa possibilidade. Acho que, para nós, agora, trata-se não apenas de pensar no hoje, mas também de pensar no futuro e em 2030."
A Copa do Mundo de 2030 não é a única coisa em sua mente. Os Jogos Olímpicos estão logo ali. Em breve haverá uma Copa Ouro e, talvez, uma Copa América. Tudo isso vai exigir reflexão e colaboração entre Pochettino e Steve Cherundolo, que está comandando a seleção sub-23 dos Estados Unidos.
A esperança é dar a alguns jogadores convocações para a seleção principal para prepará-los para uma campanha olímpica com esse grupo sub-23. Não espere que os Estados Unidos coloquem em campo times exclusivamente sub-23 nos próximos meses, já que Pochettino busca se apoiar ainda mais em alguns de seus veteranos mais importantes.
Encontrando equilíbrio no time
Por mais que haja pedidos para jogar os garotos na fogueira, a transição deles precisa ser gradual e planejada.
Esse foi um tema de debate antes da última Copa do Mundo. Depois de ficar fora em 2018, a USMNT basicamente derrubou tudo e reconstruiu, seguindo em frente sem veteranos que talvez ainda tivessem algo a oferecer. Deu certo, claro: muitos desses jovens se tornaram pilares da USMNT. Ainda assim, uma pergunta permaneceu: quais lições eles deixaram de aprender sem esses veteranos por perto?
Esse debate se intensificou antes e durante a Gold Cup de 2025, quando Christian Pulisic e Yunus Musah optaram por ficar fora para descansar. Ex-jogadores, com razão ou não, questionaram o comprometimento deles. Por trás dessas críticas havia uma questão mais ampla: seguir em frente tão rapidamente sem a velha guarda deixou algo faltando?
De toda forma, haverá pouco descarte no futuro imediato. Embora alguns veteranos sejam deixados de lado, não será um processo amplo. Será algo mais metódico, o que beneficia os novatos, mas também os veteranos.
“Eu diria que é uma continuação dos dois últimos ciclos dos quais fiz parte, até porque eu sei que é assim que funciona”, disse o astro da USMNT Chris Richards à GOAL. “Não é como se você simplesmente descartasse completamente o time que estava na Copa do Mundo e seguisse em frente a partir daí.
Essa continuidade, porém, não significa que tudo pareça igual. Para Richards, ter Zavier Gozo ao seu lado no Palace oferece uma perspectiva diferente: a de um jovem jogador em busca de sua primeira convocação pela USMNT. Ver o que esse objetivo significa para Gozo fez o processo parecer revigorante.
Pochettino também vê dessa forma, e considera jogadores como Richards fundamentais para ajudar a definir o tom para todos os novatos que vão tentar conquistar seu espaço na USMNT.
“Não podemos trazer um elenco inteiro de jogadores jovens, não, porque eles precisam ter alguns caras experientes já competindo”, disse Pochettino. “Sim, vamos fazer uma mescla. Nossa ideia é fazer uma mescla entre jogadores experientes… Acho que jogadores experientes e jovens podem se encaixar juntos e começar a trabalhar, além de ver como os garotos começam a lidar com a pressão de jogar no time principal em alguns jogos realmente bons.”
Vendo tudo isso
Ao longo de toda a sua entrevista coletiva, Pochettino reiterou o ponto: está observando tudo, principalmente os pequenos detalhes. São eles, segundo ele, que realmente mostram se um jogador está ou não pronto para a convocação que, no fim das contas, vai mudar sua vida.
“É importante não apenas vê-los ou assistir aos jogos, ao desempenho, mas também ao que estão falando na mídia, como se comportam com o adversário, como se comportam com os companheiros”, disse. “Acho que isso é muito importante. Queremos ser uma equipe muito boa. Queremos construir algo diferente e ser competitivos.”
Isso significa prestar atenção em como falam com os treinadores, quando chegam ao treino e por quanto tempo permanecem depois. Para Pochettino, esses hábitos do dia a dia ajudam a revelar se um jogador está atendendo aos padrões que ele espera. O recado para aqueles que esperam por uma convocação? Tudo importa, e ele está acompanhando tudo.
Em breve, ele poderá dar esse recado pessoalmente, embora isso também traga seus próprios desafios.
No nível de clubes, ele conseguia fazer isso gradualmente. Também podia ver os jogadores evoluírem todos os dias até saber exatamente quando era o momento certo. Ele não tem um luxo parecido na seleção, onde as sessões de treino são poucas e os períodos de concentração são espaçados.
Pochettino reconheceu que o jogador que vê em uma convocação pode ser completamente diferente na seguinte, razão pela qual um atleta pode ainda não estar totalmente pronto em setembro, mas pode ser uma estrela em março.
As próximas convocações acontecem em algumas semanas, mas essas decisões vão moldar todo o ciclo até 2030. Jogadores jovens estão brigando por espaço. Veteranos ainda têm algo a oferecer. Cabe a Pochettino encontrar o equilíbrio e saber quando a próxima geração estará pronta.
“Precisamos criar um grupo de jogadores que seja realmente profissional e compita da maneira que esperamos”, disse. “Todos eles precisam competir com os jogadores talentosos e os jovens jogadores que temos pela frente.”