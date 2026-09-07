Para todos os adolescentes que, publicamente ou em privado, esperam uma convocação para a seleção masculina dos Estados Unidos mais para o fim deste mês, o técnico Mauricio Pochettino tem uma mensagem: ele está de olho em vocês.

Cavan Sullivan, Zavier Gozo, Julian Hall, Adri Mehmeti, Mathis Albert, Diego Kochen: a lista de estrelas em ascensão que vêm chamando a atenção do futebol americano segue em frente. Pochettino também está observando e, em grande parte, gosta do que vê.

“Estamos observando tudo”, diz ele. “Estamos vendo tudo. Estamos lá, com nosso scouting ou, às vezes, nós mesmos.”

Pochettino, claro, será quem vai decidir, no fim das contas, quem está pronto para dar esse próximo passo. Talvez agora mais do que nunca, os adolescentes estejam batendo à porta da seleção masculina dos Estados Unidos, mas acertar o timing é difícil. Dar demais a um jogador cedo demais pode atrapalhar seu desenvolvimento. Esperar tempo demais pode privá-lo de minutos cruciais e do impulso de confiança que pode lançar uma carreira jovem.

Então, como esses jovens jogadores podem mostrar a Pochettino que estão prontos para o futebol internacional?

Bem, é complicado. Poucos técnicos têm um histórico melhor com jovens talentos do que Pochettino, que aponta algumas qualidades em comum entre aqueles que chegam ao topo.

“Precisamos ter cuidado”, disse ele na segunda-feira, “porque, quando você é jovem, claro que precisa ter confiança. Você precisa confiar em si mesmo, acreditar que pode render e que pode ir bem, mas a questão é que existe um limite. O equilíbrio é o mais importante, e uma das nossas responsabilidades é proteger esses caras.”

Ele acrescentou: “Você precisa usar sua confiança e suas habilidades para marcar gols, render todos os dias, melhorar todos os dias e ser muito melhor.”

A grande questão, então, é quais jovens jogadores estarão envolvidos mais para o fim deste mês. Amistosos contra Peru, Chile, México e Canadá estão no horizonte e, embora não sejam a última oportunidade para as estrelas adolescentes do futebol americano deslancharem, serão os últimos jogos deste ano no calendário.

A chance de trabalhar com essa próxima geração ajudou a convencer Pochettino a voltar depois da Copa do Mundo. Agora vem a parte mais difícil: decidir quem está pronto e como conduzir esse processo.

“Estamos muito felizes”, disse ele, “por ter todos esses jogadores potencialmente bons, jovens e com a possibilidade de render e jogar.”