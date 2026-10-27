Embora o futebol masculino dos Estados Unidos talvez não esteja entre os melhores do mundo, há algo em que o país se destaca: criar expectativa. Poucos países conseguem gerar tanta empolgação em torno de seus jovens talentos e, agora, depois de muitos anos de espera, esses jogadores começam a corresponder às expectativas e, às vezes, até a superá-las.

Vimos muito disso na primeira data Fifa após a Copa do Mundo, durante uma concentração que contou com 13 estreantes e oito adolescentes. Os mais jovens não pareceram deslocados em nenhum momento: comandaram partidas, marcaram gols e aumentaram ainda mais a empolgação em torno de seu evidente potencial.

Não faltam jogadores fazendo isso, e nem todos puderam entrar nesta lista dos cinco primeiros. Há tantos jovens talentos à disposição da seleção que nomes como Zavier Gozo, Peyton Miller e Diego Kochen ficaram logo de fora. Os três podem se tornar titulares mais cedo do que se imagina. Isso não é uma crítica a eles, mas uma demonstração de como esta próxima geração pode ser empolgante.

Então, quem são os cinco jovens talentos mais promissores da seleção masculina dos Estados Unidos neste momento? A GOAL analisa...