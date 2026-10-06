Anthony Gordon não é o Lamine Yamal da Inglaterra, mas a mais nova estrela do Barcelona merece ser um dos intocáveis de Thomas Tuchel

Depois da vitória da Inglaterra por 2 a 0 sobre a Tchéquia, fora de casa, pela Liga das Nações, Anthony Gordon recebeu elogios especiais do treinador adversário. Santi Denia trabalhou anteriormente com 23 integrantes da seleção campeã da Copa do Mundo de 2026 pela Espanha em seus anos de formação, treinando várias faixas etárias diferentes enquanto ajudava a reestruturar o sistema de base do país, então sabe reconhecer um jogador talentoso quando vê um.

"Gordon? Que jogador!", disse o técnico da Tchéquia. "Que jogador de futebol, meu Deus. Ele está no mesmo nível de... não sei, eu ia dizer Lamine [Yamal]. Jovem, ousado, no um contra um, velocidade. E que grande trabalho o futebol inglês fez ao revelar jogadores como ele."

Certamente não seria surpresa se a linha defensiva da Tchéquia tivesse tido pesadelos com Gordon desde aquele confronto. O ponta do Barcelona, que se mudou para o Camp Nou vindo do Newcastle em um acordo de verão de £ 69 milhões (US$ 91 mi), fez uma grande arrancada para dentro da área para cabecear uma cruzamento preciso de Trent Alexander-Arnold e colocar a Inglaterra em vantagem no início do segundo tempo. Foi um gol que Gordon mereceu plenamente pelo seu empenho; ele finalizou quatro vezes, deu quatro passes decisivos e conduziu a bola 33 vezes durante seus 81 minutos em campo, além de percorrer um total de 8,2 quilômetros.

Denia vai precisar elaborar um plano para Gordon quando a Tchéquia enfrentar a Inglaterra novamente em Wembley, na terça-feira, porque ele atualmente dita o ritmo do temível ataque de Thomas Tuchel. Embora ainda seja prematuro colocar o jogador de 25 anos na prateleira dos craques de nível mundial, apesar do endosso de Denia, agora ele deve ser considerado um dos intocáveis da Inglaterra ao lado de Harry Kane, Jude Bellingham e Declan Rice.