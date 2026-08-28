Americanos no exterior: Brenden Aaronson pode dar mais um passo à frente no Leeds?

A campanha de Malik Tillman na Copa do Mundo foi daquelas para ficar na memória. Depois de uma temporada estranha no Bayer Leverkusen, marcada por pressão, mudanças e desempenho abaixo do esperado, Tillman foi o meio-campista mais completo dos EUA na caminhada que terminou com a segunda vitória do país em um mata-mata de Copa do Mundo na história moderna. O meio-campista foi peça-chave em praticamente tudo o que os EUA fizeram e uma verdadeira força motriz para uma equipe que precisava de energia.

Agora, porém, as coisas parecem um pouco estranhas. O Leverkusen tem um novo técnico, Carles Martínez Novell, e a expectativa será alta. O Bayern de Munique é o favorito para vencer a Bundesliga. Abaixo dele, porém, a disputa pelas três vagas restantes na Champions League parece aberta. E, mesmo que Tillman não tenha fechado a porta para o que seria uma saída surpreendente do clube, qualquer contribuição dele nesta temporada será muito importante para recolocar o histórico time alemão na principal competição da Europa.

Mas ele não é o único americano com um papel a desempenhar neste fim de semana. Há os habituais nomes de jogadores da USMNT espalhados pelo continente. Antonee Robinson precisa encontrar um pouco de forma depois de uma atuação caótica contra o Chelsea. Brenden Aaronson, mais uma vez, faria bem em participar de um gol. E há ainda o curioso caso de Ricardo Pepi, que segue marcando gols apesar de estar sendo ligado a uma saída do PSV.

Sem mais delongas, aqui está o que observar enquanto a GOAL destaca as principais histórias envolvendo americanos no exterior neste fim de semana.