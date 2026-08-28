Americanos no exterior: Brenden Aaronson pode dar mais um passo à frente no Leeds?
A campanha de Malik Tillman na Copa do Mundo foi daquelas para ficar na memória. Depois de uma temporada estranha no Bayer Leverkusen, marcada por pressão, mudanças e desempenho abaixo do esperado, Tillman foi o meio-campista mais completo dos EUA na caminhada que terminou com a segunda vitória do país em um mata-mata de Copa do Mundo na história moderna. O meio-campista foi peça-chave em praticamente tudo o que os EUA fizeram e uma verdadeira força motriz para uma equipe que precisava de energia.
Agora, porém, as coisas parecem um pouco estranhas. O Leverkusen tem um novo técnico, Carles Martínez Novell, e a expectativa será alta. O Bayern de Munique é o favorito para vencer a Bundesliga. Abaixo dele, porém, a disputa pelas três vagas restantes na Champions League parece aberta. E, mesmo que Tillman não tenha fechado a porta para o que seria uma saída surpreendente do clube, qualquer contribuição dele nesta temporada será muito importante para recolocar o histórico time alemão na principal competição da Europa.
Mas ele não é o único americano com um papel a desempenhar neste fim de semana. Há os habituais nomes de jogadores da USMNT espalhados pelo continente. Antonee Robinson precisa encontrar um pouco de forma depois de uma atuação caótica contra o Chelsea. Brenden Aaronson, mais uma vez, faria bem em participar de um gol. E há ainda o curioso caso de Ricardo Pepi, que segue marcando gols apesar de estar sendo ligado a uma saída do PSV.
Sem mais delongas, aqui está o que observar enquanto a GOAL destaca as principais histórias envolvendo americanos no exterior neste fim de semana.
Aaronson pode dar mais um passo à frente?
Aaronson é um jogador curioso. Ele se entrega muito, tem muita energia e está sempre evoluindo como armador. Mas existe a sensação de que talvez devesse ser um pouco mais, de que deveria ter números melhores do que os 33 gols e 31 assistências em 268 partidas de liga na carreira.
Ainda assim, ele conquistou a confiança do técnico Daniel Farke depois de sobreviver à sua cota de momentos delicados no Leeds. Nesta temporada, ao menos, parece destinado a ser um titular de fato neste sistema. Sua estreia na temporada foi positiva, com uma atuação organizada e movimentada pela ponta esquerda na vitória por 1 a 0 sobre o Nottingham Forest. Ele não criou nenhuma chance, mas suas sete contribuições defensivas, 14 arrancadas completadas e seis recuperações de bola foram o mais típico possível.
Como sempre, a questão será a qualidade ofensiva. Harry Wilson foi uma contratação sólida do Leeds para a direita e deve tirar parte do peso de Aaronson, que é limitado como armador. Mas a equipe poderia ter um pouco mais de brilho no terço final, especialmente contra um Brentford disciplinado na tarde de domingo.
Tillman ganha uma chance para provar seu valor
OBS.: Tillman jogou 65 minutos na derrota do Leverkusen por 3 a 2 para o Elversberg
Tillman fez uma excelente Copa do Mundo. Mauricio Pochettino conseguiu o que dois técnicos do Bayer Leverkusen nunca puderam, e reinventou o meia armador americano como um camisa 8. Sumiu o jogo de camisa 10 técnico e refinado que o americano mostrou no PSV. Aqui estava Tillman, reinventado como uma máquina de pressão e progressão com a bola. Claro, os momentos de brilho ainda estavam lá, especialmente graças a duas cobranças de falta bastante notáveis que entrarão para a história da seleção dos Estados Unidos.
Mas o futebol de clubes será estranho neste ano. O Leverkusen de agora é notavelmente diferente daquele ao qual Tillman se juntou há 12 meses. Naquela época, era um time de Champions League, talvez ainda embalado pela euforia de ter acabado com o domínio do Bayern de Munique sobre a Bundesliga em 2024. Esta versão está combalida, esmagada por uma campanha sem brilho que a fez se contentar apenas com a Liga Europa. Tillman foi ineficaz ali, somando apenas seis gols e uma assistência no geral pelo gigante alemão.
Aqui, portanto, ele precisa dar a volta por cima. O novo técnico, Carles Martínez Novell, é uma contratação interessante, depois de fazer muito com pouco no Toulouse durante quatro anos. É um treinador em ascensão, a escolha certa para um clube como este. Ele também pratica um futebol progressivo, e Tillman deve se encaixar bem, seja como um camisa 8 ao estilo de Poch, seja como um camisa 10 mais clássico. De qualquer forma, há espaço para Tillman aqui, e um duelo contra o Elversberg, novato da Bundesliga, pode ser um ótimo palco para fazer isso acontecer.
Hora de Jedi assumir a responsabilidade
A estreia de Alvaro Arbeloa como técnico do Fulham foi algo caótico. O Fulham tem bastante talento ofensivo e um grupo de jovens jogadores com tendências criativas. Arbeloa, o homem que não conseguiu domar taticamente os egos no vestiário do Real Madrid, pode muito bem ter encontrado seu lugar perfeito. Dane-se a derrota por 3 a 2 para o Chelsea, o Fulham foi bem e também se mostrou muito divertido.
Robinson certamente fez parte desse esforço. Seu encaixe tático aqui é interessante. Arbeloa quer um caos controlado no terço final. Ele também quer que seus laterais sejam o mais ambiciosos possível. Isso cai como uma luva para Robinson, cuja principal característica sempre foi a capacidade de arrancar para a frente e ser uma presença criativa. Um exemplo? Na noite, ele deu mais passes que romperam linhas do que o ponta esquerda do Fulham, Cesar Palacios. A questão é que, claro, o Fulham não venceu. E Cole Palmer deixou Robinson perdido durante boa parte da noite. Palmer deu uma aula. Robinson realmente não conseguiu chegar perto dele.
Ele precisa de uma atuação de recuperação, pelo menos defensivamente. E então entra em cena o Sunderland, que também vive uma situação estranha. O Sunderland, de forma bastante improvável, se classificou para a Europa no ano passado e precisará administrar o desgaste antes do que será uma exigente campanha na Liga Europa. Parece muito um time que está ali para ser batido.
Pepi, Dest esperam seguir vencendo
A campanha de Pepi na Copa do Mundo não saiu exatamente como o planejado. Antes do torneio, ele parecia estar em disputa aberta com Folarin Balogun pela vaga de titular. Os números finais, de zero gols e zero assistências em cerca de 200 minutos, foram imensamente decepcionantes para um jogador que parecia pronto para fazer um torneio de afirmação.
De forma mais ampla, os últimos meses têm sido estranhos para Pepi. Em janeiro, ele estava supostamente perto de se transferir para um time da Premier League. Depois de um braço quebrado, voltou a marcar gols pelo PSV, mas talvez em busca de um novo nível para atuar. Uma transferência também não se concretizou neste verão e, apesar de ter marcado em seus dois últimos jogos, Pepi parece estar andando no mesmo lugar.
Não que isso importe totalmente para o PSV, é claro. Pepi é o principal nome da equipe, e eles precisam que ele faça gols. Afinal, o clube tem um título para defender e uma campanha de Champions League com que se preocupar. Antes de tudo isso, porém, o compromisso é em casa contra o Utrecht. Se mantiver o bom momento na liga, em que tem dois gols em três partidas, pode ser mais uma temporada para ficar na memória.