Danijel Lucic é considerado uma figura-chave da federação croata HNS na Alemanha. Ele é presidente do conselho de administração da gigante do setor de construção Saint-Gobain, que tem vários milhares de funcionários, e, segundo uma reportagem do renomado jornal croata Jutarnji list , também coordena há muitos anos a busca por talentos de origem croata na Alemanha. De acordo com o jornal, conta com a ajuda de 20 observadores voluntários.

Todo ano, na primavera europeia, Lucic selecionaria talentos de origem croata residentes na Alemanha para disputar um tradicional torneio sub-14 em Vukovar. Lá, equipes de base de clubes da primeira divisão croata, como Dinamo Zagreb e Hajduk Split, enfrentam times formados por jovens das diásporas de vários países. A HNS mantém uma ampla rede de observação não só na Alemanha, mas também em outros países com grandes comunidades croatas. A disputa por talentos não é um fenômeno exclusivo da Alemanha.

A escolha de Vukovar como sede do torneio não foi por acaso. A cidade foi um importante palco da Guerra dos Bálcãs na década de 1990 e, por isso, tem forte carga emocional na Croácia. "Quando levamos as crianças a Vukovar, muitas delas só têm passaporte alemão", contou Lucic ao Jutarnji list. "Mas, depois de visitarem a cidade e ouvirem as histórias, elas voltam e convencem os pais a providenciar uma certidão de nascimento e um passaporte croata para elas."

Segundo a reportagem, entre os ex-participantes conhecidos do torneio estão Josip Stanisic, Igor Matanovic, Marko Pasalic e Marin Pongracic. Todos nasceram e foram formados na Alemanha e, mais tarde, jogaram pela seleção principal da Croácia. Segundo o próprio Lucic, ele chegou a pressionar pessoalmente pela primeira convocação de Stanisic para a Croácia, em 2021. Desde então, Stanisic se tornou no Bayern um lateral de nível internacional, enquanto a seleção alemã enfrenta uma carência crônica de jogadores justamente nessa posição.

Filip Pavic já segue os passos de Stanisic: o jovem de 16 anos, de Freising, é considerado o maior talento defensivo do Bayern. Em março, o técnico Vincent Kompany fez dele o segundo jogador mais jovem a estrear pelo clube de Munique, atrás apenas de Paul Wanner. Recentemente, Pavic deixou a seleção alemã sub-16 pela federação croata, cuja seleção sub-18 defende atualmente.