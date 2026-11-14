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Ronaldinho return 1:1Getty/GOAL

A volta de Ronaldinho: jogada de marketing ou retorno de verdade?

O ex-jogador de 46 anos se aposentou há mais de uma década, mas o Ravenna, clube das divisões inferiores da Itália, garante que ele voltará a jogar neste fim de semana.

Mark Doyle
Traduzido por

  • Quando o Ravenna anunciou a contratação de Ronaldinho em junho deste ano, a opinião geral era de que se tratava de algum tipo de ação publicitária. Ninguém realmente acreditava que um dos jogadores mais queridos de todos os tempos voltaria a jogar aos 46 anos.

    Ao que parece, porém, a volta é real. Ronaldinho vai mesmo retomar a carreira em uma equipe da terceira divisão, localizada na costa leste da Itália, que nunca sequer disputou a Serie A.

    O presidente do Ravenna, Ignazio Cipriani, disse desde o início dessa história bastante curiosa que o “sonho” era ver Ronaldinho estrear no clássico contra o rival local Forli. Agora, ele está prestes a se realizar: o vencedor da Bola de Ouro de 2005 deve participar do confronto de domingo pela Serie C, no Bruno Benelli.

    Mas o que, afinal, está acontecendo? Por que Ronaldinho está saindo da aposentadoria? Será apenas por um jogo? Ou ele está mesmo voltando a jogar para valer?...

  • A personificação do jogo bonito

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    AFP

    Ronaldinho é reverenciado tanto por seu sorriso quanto por suas habilidades sensacionais

    Quando Cipriani comprou o clube de sua cidade natal, em junho de 2024, seu objetivo declarado era “fazer os jovens de Ravenna se apaixonarem pelo futebol”. E que maneira melhor de fazer isso, pensou ele, do que contratar um jogador que ele próprio idolatrava desde criança?

    “Não acho que exista outro jogador que desperte tanto amor pelo futebol quanto Ronaldinho”, disse o empresário radicado em Nova York à Gazzetta dello Sport. É difícil discordar.

    Seria difícil encontrar alguém no meio do futebol que não goste de Ronaldinho. Ele é uma daquelas raríssimas figuras admiradas por todos, adorada no mundo inteiro por ser praticamente a personificação do “jogo bonito”, um carnaval em pessoa.

    Havia, porém, um problema evidente no plano de Cipriani: Ronaldinho se aposentou em 2018, aos 37 anos, e não disputa uma partida de futebol profissional desde que deixou o Fluminense, em 2015. Os dois, no entanto, haviam desenvolvido “uma amizade verdadeira” depois de serem apresentados por Lorenzo Tonetti, ex-coproprietário do famoso restaurante “Giannino”, que Ronaldinho frequentava durante os dois anos e meio em que jogou pelo AC Milan, entre julho de 2008 e janeiro de 2011.

    Por isso, quando Cipriani sugeriu que ele voltasse ao futebol profissional pelo Ravenna, o campeão da Copa do Mundo “disse sim imediatamente”. “É assim que as coisas funcionam com Ronnie”, disse Cipriani ao Il Resto del Carlino. “Se há uma chance de se divertir e empolgar as pessoas, ele se entrega por completo.”

  • Não é apenas uma jogada de marketing

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    AFP

    Ronaldinho não só chegou ao Ravenna como jogador, mas também se tornou acionista do clube.

    A alegria de viver de Ronaldinho é bem conhecida, e ele ficou visivelmente emocionado com a recepção de herói que recebeu ao fazer sua primeira aparição em Ravenna, em um grandioso evento para a imprensa em agosto. “Foi por isso que voltei!” disse ele aos jornalistas, referindo-se a todos os torcedores que foram vê-lo. “Entendem agora?”

    O que os jornalistas ainda não entendiam completamente, porém, era se Ronaldinho de fato disputaria algum minuto em uma partida valendo. Cipriani disse que ele faria pelo menos uma partida pelo clube, e talvez mais, dependendo de como for o domingo, mas admitiu abertamente que o acordo ia além do futebol.

    “Ele também quer lançar sua própria marca de roupas esportivas, a R10”, disse o presidente do Ravenna à Gazzetta. “Pensem no modelo de Michael Jordan. E o Ravenna será o primeiro time a usar essas roupas esportivas.”

    Sem surpresa, esse aspecto da parceria já está dando retorno financeiro. Damiano David, da banda italiana de rock Maneskin, foi às redes sociais em agosto para perguntar: “Onde posso comprar a camisa [R10 Ravenna]?!” A resposta era: em lugar nenhum, já que o primeiro lote da camisa de edição limitada havia se esgotado.

    Sem surpresa, os estoques foram repostos desde então, e agora há uma grande variedade de produtos ligados a Ronaldinho à venda on-line e no estádio, que instalou camarotes adicionais para atender à demanda pelo clássico deste fim de semana. Para o próprio Ronaldinho, a notícia é duplamente boa, já que ele não está chegando ao Ravenna apenas como jogador.

    “Ronaldinho está aqui com um objetivo específico e romântico: tentar marcar o último gol de sua carreira”, afirmou Cipriani. “No entanto, sua participação não é apenas um gesto superficial ou uma jogada de marketing para fazer as pessoas falarem de nós. Ronaldinho vai se tornar acionista do clube.”

  • O próximo Como?

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    AFP

    O Ravenna ocupa atualmente a segunda posição no Grupo B da Série C, mas seu objetivo final é chegar à primeira divisão italiana e, depois, garantir uma vaga em uma competição europeia.

    Por ora, é claro, as atenções estão voltadas para o retorno de Ronaldinho aos gramados, prometido para domingo. O técnico do Ravenna, Andrea Mandorlini, afirma que o ex-craque do Paris Saint-Germain jogará “cerca de meia hora”, apesar de ter treinado apenas uma vez com a equipe desde que chegou, na sexta-feira, em um jato particular.

    Sem surpresa, os ingressos estavam sendo vendidos por mais que o dobro do preço habitual. Uma arquibancada temporária, chamada de “R10”, é claro, foi montada especialmente para a ocasião. Cipriani se orgulha particularmente do fato de que os olhos do mundo do futebol estarão voltados para um campeonato que, como ele próprio admite, muitas vezes passa “despercebido”.

    “Quando Ronaldinho e Ravenna viraram manchete no mundo todo durante a Copa do Mundo, isso mostrou que o futebol de cidades do interior pode atrair atenção em qualquer lugar”, argumentou. “Se conseguirmos atrair os holofotes, todo o campeonato poderá se beneficiar, dos direitos de transmissão e patrocínios ao público nos estádios.”

    Nesse sentido, o retorno de Ronaldinho é apenas o primeiro passo rumo a algo ainda maior, ao menos na perspectiva do Ravenna. “Vou dizer claramente, porque trabalho melhor quando assumo um compromisso público: o Ravenna precisa chegar à Serie A e, com o tempo, competir em nível europeu”, declarou Cipriani. “Isso exigirá paciência e uma estrutura sólida, mas é nessa direção que estamos caminhando.

    “Ronaldinho é mais do que um jogador que vestirá a camisa por uma única noite. Ele é nosso embaixador global e um parceiro de longo prazo neste projeto.”

    Cipriani sabe que o Ravenna precisará de mais do que o poder de atração de Ronaldinho para subir na hierarquia do futebol italiano. Por isso, ficou quase tão empolgado ao convencer o lendário Ariedo Braida, ex-diretor executivo e diretor esportivo do Milan, a assumir a vice-presidência. Braida tem hoje 80 anos, mas sua participação, por si só, confere enorme credibilidade a um projeto que, sem surpresa, levou o Ravenna a ser apontado como “o próximo Como”.

    “Isso certamente nos enche de orgulho, mas a diferença fundamental é que os donos do nosso clube são daqui e têm raízes profundas na comunidade”, destacou Cipriani à Gazzetta. “Ravenna é minha casa, e meu sonho de toda a vida sempre foi fazer de cada jovem fã de futebol da região um torcedor do clube da nossa cidade. Temos muito trabalho pela frente, a começar pelas nossas instalações.

    “Nosso diretor-geral, Paolo Scocco, que está fazendo um trabalho excepcional, está supervisionando a construção do nosso novo e moderno centro de treinamento, que deve ficar pronto até janeiro. Depois disso, voltaremos nossa atenção ao estádio. Estamos terminando as reformas no Benelli, mas nossa ideia é construir um estádio inteiramente novo, com escritórios e um Hotel Cipriani.

    “Portanto, temos muitas ideias e grandes ambições. O projeto Ronaldinho é apenas o ponto de partida.”