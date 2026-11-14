A alegria de viver de Ronaldinho é bem conhecida, e ele ficou visivelmente emocionado com a recepção de herói que recebeu ao fazer sua primeira aparição em Ravenna, em um grandioso evento para a imprensa em agosto. “Foi por isso que voltei!” disse ele aos jornalistas, referindo-se a todos os torcedores que foram vê-lo. “Entendem agora?”

O que os jornalistas ainda não entendiam completamente, porém, era se Ronaldinho de fato disputaria algum minuto em uma partida valendo. Cipriani disse que ele faria pelo menos uma partida pelo clube, e talvez mais, dependendo de como for o domingo, mas admitiu abertamente que o acordo ia além do futebol.

“Ele também quer lançar sua própria marca de roupas esportivas, a R10”, disse o presidente do Ravenna à Gazzetta. “Pensem no modelo de Michael Jordan. E o Ravenna será o primeiro time a usar essas roupas esportivas.”

Sem surpresa, esse aspecto da parceria já está dando retorno financeiro. Damiano David, da banda italiana de rock Maneskin, foi às redes sociais em agosto para perguntar: “Onde posso comprar a camisa [R10 Ravenna]?!” A resposta era: em lugar nenhum, já que o primeiro lote da camisa de edição limitada havia se esgotado.

Sem surpresa, os estoques foram repostos desde então, e agora há uma grande variedade de produtos ligados a Ronaldinho à venda on-line e no estádio, que instalou camarotes adicionais para atender à demanda pelo clássico deste fim de semana. Para o próprio Ronaldinho, a notícia é duplamente boa, já que ele não está chegando ao Ravenna apenas como jogador.

“Ronaldinho está aqui com um objetivo específico e romântico: tentar marcar o último gol de sua carreira”, afirmou Cipriani. “No entanto, sua participação não é apenas um gesto superficial ou uma jogada de marketing para fazer as pessoas falarem de nós. Ronaldinho vai se tornar acionista do clube.”