Por ora, é claro, as atenções estão voltadas para o retorno de Ronaldinho aos gramados, prometido para domingo. O técnico do Ravenna, Andrea Mandorlini, afirma que o ex-craque do Paris Saint-Germain jogará “cerca de meia hora”, apesar de ter treinado apenas uma vez com a equipe desde que chegou, na sexta-feira, em um jato particular.
Sem surpresa, os ingressos estavam sendo vendidos por mais que o dobro do preço habitual. Uma arquibancada temporária, chamada de “R10”, é claro, foi montada especialmente para a ocasião. Cipriani se orgulha particularmente do fato de que os olhos do mundo do futebol estarão voltados para um campeonato que, como ele próprio admite, muitas vezes passa “despercebido”.
“Quando Ronaldinho e Ravenna viraram manchete no mundo todo durante a Copa do Mundo, isso mostrou que o futebol de cidades do interior pode atrair atenção em qualquer lugar”, argumentou. “Se conseguirmos atrair os holofotes, todo o campeonato poderá se beneficiar, dos direitos de transmissão e patrocínios ao público nos estádios.”
Nesse sentido, o retorno de Ronaldinho é apenas o primeiro passo rumo a algo ainda maior, ao menos na perspectiva do Ravenna. “Vou dizer claramente, porque trabalho melhor quando assumo um compromisso público: o Ravenna precisa chegar à Serie A e, com o tempo, competir em nível europeu”, declarou Cipriani. “Isso exigirá paciência e uma estrutura sólida, mas é nessa direção que estamos caminhando.
“Ronaldinho é mais do que um jogador que vestirá a camisa por uma única noite. Ele é nosso embaixador global e um parceiro de longo prazo neste projeto.”
Cipriani sabe que o Ravenna precisará de mais do que o poder de atração de Ronaldinho para subir na hierarquia do futebol italiano. Por isso, ficou quase tão empolgado ao convencer o lendário Ariedo Braida, ex-diretor executivo e diretor esportivo do Milan, a assumir a vice-presidência. Braida tem hoje 80 anos, mas sua participação, por si só, confere enorme credibilidade a um projeto que, sem surpresa, levou o Ravenna a ser apontado como “o próximo Como”.
“Isso certamente nos enche de orgulho, mas a diferença fundamental é que os donos do nosso clube são daqui e têm raízes profundas na comunidade”, destacou Cipriani à Gazzetta. “Ravenna é minha casa, e meu sonho de toda a vida sempre foi fazer de cada jovem fã de futebol da região um torcedor do clube da nossa cidade. Temos muito trabalho pela frente, a começar pelas nossas instalações.
“Nosso diretor-geral, Paolo Scocco, que está fazendo um trabalho excepcional, está supervisionando a construção do nosso novo e moderno centro de treinamento, que deve ficar pronto até janeiro. Depois disso, voltaremos nossa atenção ao estádio. Estamos terminando as reformas no Benelli, mas nossa ideia é construir um estádio inteiramente novo, com escritórios e um Hotel Cipriani.
“Portanto, temos muitas ideias e grandes ambições. O projeto Ronaldinho é apenas o ponto de partida.”