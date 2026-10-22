O primeiro clássico da temporada está chegando, e isso significa mais um lançamento da produtiva parceria entre o Barcelona e a gigante do streaming de música Spotify. Mais uma vez, o Barcelona usará um uniforme de edição especial no confronto de domingo com o Real Madrid, aproximando os mundos do futebol e da música ao estampar um artista aclamado mundialmente em suas camisas na partida mais importante do calendário do clube.

Desta vez, é Tyler, The Creator quem ganha os holofotes. Vencedor do Grammy, o rapper, cantor e estilista teve total liberdade criativa para um lançamento que mostra sua imaginação sem limites e sua maneira singular de trabalhar, como artista na mais verdadeira acepção da palavra.

A parceria trouxe ao Barcelona um sucesso sem precedentes até agora, e a participação de Tyler mostra que não há sinais de que ela vá perder força tão cedo.