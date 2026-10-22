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Barcelona Tyler, The Creator 1:1Getty/GOAL

A parceria entre Barcelona e Spotify para o uniforme do Clássico virou icônica

O Barcelona voltou a colaborar com o serviço de streaming para criar uma camisa exclusiva para o confronto deste domingo com o Real Madrid. Desta vez, deu total controle criativo ao irreverente rapper Tyler, The Creator.

Krishan Davis
Traduzido por

  • O primeiro clássico da temporada está chegando, e isso significa mais um lançamento da produtiva parceria entre o Barcelona e a gigante do streaming de música Spotify. Mais uma vez, o Barcelona usará um uniforme de edição especial no confronto de domingo com o Real Madrid, aproximando os mundos do futebol e da música ao estampar um artista aclamado mundialmente em suas camisas na partida mais importante do calendário do clube.

    Desta vez, é Tyler, The Creator quem ganha os holofotes. Vencedor do Grammy, o rapper, cantor e estilista teve total liberdade criativa para um lançamento que mostra sua imaginação sem limites e sua maneira singular de trabalhar, como artista na mais verdadeira acepção da palavra.

    A parceria trouxe ao Barcelona um sucesso sem precedentes até agora, e a participação de Tyler mostra que não há sinais de que ela vá perder força tão cedo.

  • Uniformes cobiçados

    Barcelona GOLF WANG Tyler, The Creator shirt
    Nike

    Tyler, The Creator se tornou o artista mais recente a estampar uma camisa do Barcelona como parte do acordo com o Spotify.


    A parceria semestral do Barcelona com o Spotify para o clássico se tornou um dos momentos mais aguardados do calendário da cultura do futebol. Ela sempre gera grande expectativa antes de um dos confrontos mais acirrados do esporte, enquanto os torcedores tentam adivinhar qual artista de renome terá seu nome estampado na frente da camisa.

    Esta já é a nona edição especial do uniforme lançada pela parceria. Tyler, The Creator se junta a grandes nomes da música, como Drake, Rosalia, Coldplay, Ed Sheeran, The Rolling Stones e Olivia Rodrigo, ao ter seu logotipo estampado na frente de uma camisa do Barcelona. O clube lança duas edições por temporada desde 2022-23.

    O acesso privilegiado do Spotify a artistas desse porte praticamente garante o sucesso da colaboração, realizada duas vezes por ano. Tanto os torcedores do Barcelona quanto as enormes bases de fãs dos músicos correm para garantir uma das camisas de edição limitada.

    Esta, porém, é a primeira vez que um desses artistas recebe controle criativo total. Tyler teve liberdade para expressar sua personalidade única e sua individualidade em uma coleção mais ampla, chamativa e colorida. Ele é o candidato ideal para a tarefa, já que há muito tempo combina sua paixão por música e moda por meio de sua marca de streetwear, GOLF WANG.

  • Tyler assume o comando

    Barcelona GOLF WANG Tyler, The Creator collection
    Nike

    Pela primeira vez na parceria, Tyler teve total liberdade criativa para desenvolver a coleção e o vídeo de lançamento que a acompanha.

    A camisa titular é bastante simples: traz o logotipo “GOLF” de Tyler, em letras maiúsculas e amarelo vibrante, no lugar da marca do Spotify no peito. No restante, o design é o mesmo de qualquer outro dia de jogo.

    É na coleção mais ampla, porém, que a identidade única do rapper realmente aparece. Todas as peças carregam a estética vibrante, chamativa e irreverente que caracteriza sua linha GOLF WANG desde a criação, há 15 anos, com uma paleta singular de marrom, verde-azulado, bordô, azul, preto e branco,

    A jaqueta universitária, a jaqueta de agasalho e as camisas de inspiração retrô, de mangas longas e curtas, são os destaques. As peças mostram o olhar de Tyler para a moda contemporânea, com estampas discretas e letras marcantes. O amplo lançamento também inclui moletons, camisetas e acessórios GOLF WANG x Barcelona. A curadoria do artista chega aos mínimos detalhes, incluindo até um isqueiro.

    O Barcelona também deu liberdade total ao artista de 35 anos para criar o vídeo promocional, que é absurdamente inusitado, como de costume. Dirigido e estrelado pelo rapper, o vídeo mostra Tyler recrutando um jogador ridiculamente musculoso para o Barcelona depois de levar uma bolada no rosto durante um ensaio no gramado do Camp Nou. Ele está tirando sarro? Isso provavelmente fica aberto à interpretação.

  • “Este parece diferente”

    Lamine Yamal Barcelona x GOLF WANG shirt Tyler the Creator
    Nike

    A nova abordagem para a camisa Barça x GOLF WANG pode levar o clube e o serviço de streaming a dar mais controle criativo aos artistas daqui para frente.

    A liberdade criativa concedida a Tyler desta vez diferencia esta coleção, embora a camisa que o Barcelona usará no clássico de domingo seja, na verdade, bastante discreta.

    “Cada ação que fizemos nas camisas nos levou a um caminho novo, mas esta parece diferente”, disse Marc Hazan, vice-presidente sênior de marketing e parcerias do Spotify, ao ser revelado que o rapper seria o destaque da nova camisa. “Tyler traz um universo criativo próprio para a colaboração, que vai muito além da camisa.

    “Das imagens da campanha e da coleção ao evento imersivo em Barcelona, todos os elementos têm raízes no universo da marca GOLF WANG, o que faz desta uma das nossas colaborações mais empolgantes com o FC Barcelona até agora.”

    Se a coleção fizer sucesso, não seria surpresa ver outros artistas receberem liberdade criativa quando chegar a vez do clássico.

  • Parceria lucrativa

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    AFP

    O Barcelona tem obtido enorme sucesso com suas parcerias com o Spotify para os uniformes desde 2022.

    Do ponto de vista comercial, a ideia é extremamente lucrativa para o Barcelona, que certamente usou seu acordo milionário de patrocínio com o Spotify para ajudar a equilibrar as contas após os problemas financeiros que enfrentou no período pós-Covid.

    As camisas de edição especial para o clássico costumam ser vendidas por impressionantes € 400 e, como são lançadas em quantidade limitada, tornam-se imediatamente disputadas e alcançam valores de revenda significativamente mais altos. Em 2025, foi noticiado que o clube catalão faturou € 1,5 milhão em apenas uma hora com sua colaboração com Travis Scott.

    No geral, o acordo de patrocínio do Barcelona com o serviço de streaming de música é o segundo mais lucrativo do mundo, atrás apenas da parceria do Real Madrid com a companhia aérea Emirates. O clube garantiu condições financeiras melhores em um acordo renovado em 2025 (€ 75 milhões por temporada), e suas receitas com o contrato podem chegar a € 460 milhões (£ 387 milhões/US$ 516 milhões) nos próximos quatro anos. O valor inclui uma quantia adicional significativa pelos direitos de nome do Camp Nou, embora o pagamento integral dependa fortemente do andamento das reformas em curso.

  • Tem mais por vir

    Barcelona GOLF WANG Tyler, The Creator shirt
    Nike

    Com mais um clássico masculino contra o Real Madrid marcado para maio, Barcelona e Spotify certamente farão uma nova parceria com um artista de renome mundial em breve.

    Essa renovação de contrato, e a probabilidade de uma nova renovação no futuro, dado o sucesso da parceria, mostra que não há, de fato, perspectiva de fim para uma colaboração cada vez mais prolífica.

    As equipes masculina e feminina do Barça usarão a camisa GOLF WANG neste fim de semana. É praticamente certo que ela se esgotará em todos os lugares. Depois, a expectativa voltará a crescer para o segundo fim de semana de clássico da temporada, em maio. Seja quem for a estrela dessa edição, certamente será outro grande nome do mundo da música.

    “A colaboração entre FC Barcelona e Spotify continua a criar novas conexões entre futebol, música e cultura contemporânea”, disse Joan Soler, vice-presidente comercial do Barcelona. “Com Tyler, The Creator estampando a camisa do clássico, damos continuidade a uma iniciativa que passou a fazer parte da expectativa em torno dessa partida e nos permite alcançar públicos em todo o mundo.

    “Esta ação mais recente reforça ainda mais o caráter único da nossa parceria com o Spotify e destaca o poder da música e do futebol de aproximar as pessoas.”

    A coleção Spotify x GOLF WANG x Barcelona já está à venda nas lojas oficiais e no site do Barcelona, em golfwang.com e em nike.com.