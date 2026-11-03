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GFX Juventus Legacy 1-1GOAL

A final polêmica: como a Juventus destronou o Ajax do posto de rei da Champions League e deu origem a controversas acusações de doping

O time italiano deu a volta por cima após um desastre para pôr fim à hegemonia europeia do Ajax, mas logo surgiriam dúvidas sobre a legitimidade da vitória.

Peter McVitie
Traduzido por

  • A conquista europeia estava nas mãos de Vladimir Jugovic quando ele se posicionou para cobrar um pênalti no Estádio Olímpico de Roma.

    Com a Juventus à frente por 3 a 2 na disputa por pênaltis, um gol do jogador de 26 anos garantiria o título da Champions League ao gigante italiano. Se errasse, daria ao Ajax, então campeão, a oportunidade de retomar o controle.

    Enquanto aguardava para cobrar diante do goleiro Edwin van der Sar, um sorriso surgiu no rosto de Jugovic, de 26 anos.

    “Por que ele está sorrindo?”, perguntavam-se os companheiros de equipe, confusos. “Estamos disputando o título da Champions League!”

    A tensão também aumentava no camarote da diretoria. Ao ver outros dirigentes do clube virarem o rosto por medo de que o reserva errasse, o lendário presidente Gianni Agnelli tranquilizou os desconfiados: “Fiquem calmos, ele é sérvio.”

    E Jugovic não falhou: bateu com precisão, fora do alcance dos longos braços de Van der Sar, e colocou a bola no canto inferior do gol.

    A Juventus, impulsionada por nomes como Gianluca Vialli, Alessandro Del Piero, Antonio Conte, Didier Deschamps e Fabrizio Ravanelli, havia destronado a equipe de Louis van Gaal para se tornar a nova rainha da Europa.

    No entanto, enquanto a festa tomava conta da capital italiana e de Turim, já surgiam suspeitas sobre a legitimidade da vitória.

    Alguns jogadores do Ajax perceberam, na época, que havia algo errado, mas levaria anos até que fossem confirmadas as suspeitas de que seus adversários haviam usado substâncias dopantes, manchando as conquistas daquela grande equipe da Juventus.

  • Reconstrução após o desastre

    Roberto Baggio and Gianluca Vialli both of Juventus FC
    Getty Images Sport

    O técnico Lippi deu sequência ao trabalho de Giovanni Trapattoni na Juventus e transformou o time de Turim em candidato ao título europeu.

    Em 1985, a Juventus conseguiu o feito de derrotar, na final da Copa dos Campeões da Europa, no Estádio de Heysel, em Bruxelas, um Liverpool que contava com Kenny Dalglish, Ian Rush, Alan Hansen e Mark Lawrenson. A vitória, porém, foi ofuscada pela tragédia que matou 39 pessoas e deixou outras 600 feridas. O custo humano daquela noite na Bélgica foi tão grande e marcante que ninguém no clube conseguia recordar a conquista com alegria. “Nunca consideramos realmente 1985 uma vitória por causa de Heysel”, disse mais tarde o vice-presidente Roberto Bettega.

    Após eliminações precoces nas duas temporadas seguintes, a Juventus ficou quase uma década fora da principal competição europeia. O clube conquistou a Copa da Uefa em 1990 e 1993 e voltou à final dois anos depois, quando perdeu para o rival italiano Parma, mas a Champions League era o grande objetivo.

    Ao substituir Giovanni Trapattoni em 1994, Marcello Lippi começou a reconstruir o clube. O verão de 1995 trouxe uma reformulação radical: Roberto Baggio foi vendido ao AC Milan em uma transferência recorde, Jurgen Kohler e Robert Jarni saíram, e jogadores como Ciro Ferrara, Didier Deschamps e Paulo Sousa chegaram.

    Depois de conquistar os dois títulos nacionais em sua temporada de estreia, Lippi buscou reforçar ainda mais a equipe com três contratações da Sampdoria, entre elas a chegada decisiva de um certo sérvio sorridente.

    Embora a Juventus tenha terminado a temporada 1995-96 da Serie A em segundo lugar, atrás do AC Milan, seu foco estava em recuperar um lugar entre a elite europeia.

    A campanha continental começou muito mal: a Juventus sofreu um gol no primeiro minuto de sua estreia contra o Dortmund, marcado por Andreas Moller, que voltava a ser um problema para o antigo clube dois anos depois de trocar a Juventus pelo time alemão.

    O revés, porém, foi apenas momentâneo para a equipe de Turim. Del Piero comandou a virada: deu o passe para Michele Padovano empatar 10 minutos depois, marcou um belo gol de curva e, em seguida, serviu Conte para selar a vitória.

    A atuação decisiva de Del Piero deu início a uma sequência imparável. Ele marcou em cinco partidas consecutivas, enquanto a Juventus goleava Rangers e Steaua Bucharest para vencer o grupo.

    A equipe de Lippi também mostrou ter a determinação necessária para enfrentar os gigantes tradicionais. Após perder por 1 a 0 para o Real Madrid no jogo de ida, venceu a volta por 2 a 0 e garantiu uma vaga nas semifinais. Lá, superou a resistência do Nantes por 4 a 3 no placar agregado, em um confronto emocionante.

    “Não tínhamos medo de ninguém”, disse Vialli. “Depois que vencemos o Real Madrid, parecia quase inevitável que chegaríamos à final.”

    Onze anos após a tragédia que permanece até hoje na memória dos torcedores, a Juventus estava pronta para mostrar que pertencia novamente à elite.

  • Vantagem para a Juve

    SOC AJAX JUVENTUS
    AFP

    Uma disputa acirrada com o Ajax se estendeu pelos 120 minutos antes que a decisão por pênaltis definisse o título

    No caminho deles, em Roma, estava o Ajax de Van Gaal, atual campeão europeu. Além de vencer a Supercopa da Uefa e arrasar os rivais na Eredivisie em 1995-96, uma equipe que contava com Van der Sar, Jari Litmanen, Patrick Kluivert, Edgar Davids, Danny Blind e os irmãos De Boer teve outra campanha europeia dominante, deixando de vencer apenas duas vezes até chegar à capital italiana.

    A Juve sabia bem do desafio que tinha pela frente, e Sergio Porrini apontou Litmanen como a principal ameaça.

    “Ele era, sem dúvida, o mais perigoso. Estava numa fase em que bastava tocar na bola para marcar. E, de fato, marcou. Os pontas daquele 4-3-3 também eram muito bons, o holandês Kiki Musampa e o nigeriano Finidi George, que podiam causar problemas no ataque, mas, ao mesmo tempo, cediam muito na defesa.”

    Àquela altura, porém, o entusiasmo juvenil do Ajax havia se transformado em arrogância, e Van Gaal deu aos adversários uma motivação extra.

    Como contou Ciro Ferrara: “Alguns dias antes da final, quando perguntaram quem venceria a Champions League, o técnico do Ajax, Van Gaal, respondeu: ‘Não sei quem vai ganhar, mas sei que a taça voltará no nosso avião.’”

    O italiano acrescentou: “Aquilo nos deu o impulso de que precisávamos.”

    Com um discurso improvisado para motivar seus jogadores, Lippi mandou a equipe a campo com a mensagem: “Nove vezes em dez, eles vencem, mas uma maldita vez é a nossa vez. E essa noite é hoje.”

    Suas palavras tiveram efeito imediato. Aos 12 minutos da final, Frank de Boer calculou mal uma bola de cabeça e esperou que Van der Sar saísse para agarrá-la, mas Ravanelli se antecipou, roubou a bola e a empurrou para o gol vazio.

    O Ajax, porém, reagiu bem, e as palavras de Porrini se mostraram proféticas quando o goleiro Angelo Peruzzi espalmou uma cobrança de falta de De Boer na direção de Litmanen, que se desvencilhou de um defensor e marcou de perto.

    Nenhuma das equipes conseguiu desfazer o empate no restante dos 120 minutos de futebol intenso, e a decisão acabou indo para os pênaltis.

    Segundo Lippi, Gianluca Vialli se recusou a fazer uma das primeiras cobranças, assombrado pelas lembranças daquele mesmo estádio quando defendia a Itália na Copa do Mundo.

    “No Olímpico, eu havia perdido um pênalti na Copa do Mundo de 1990 contra os Estados Unidos e quebrado o pé ao cobrar outro contra a Roma”, disse ao Corriere della Sera, explicando por que queria bater o quinto ou o sexto pênalti. “Naquela noite, eu sabia que era minha última chance de vencer a Champions League.

    “Imagine os pesadelos se não conseguisse!”

    Lippi explicou: “Vialli carregava as lembranças negativas da final contra o Barcelona, e aquela decisão era especialmente importante para ele. Ele me disse: ‘Essa Champions League é tão importante para mim que, se perdermos porque eu errei o pênalti, vou me suicidar.’”

    Uma situação semelhante ocorria no Ajax, como admitiu Sonny Silooy: “Nenhum de nós queria bater um pênalti depois da prorrogação. Fiquei muito chateado com isso. Louis tinha procurado todo mundo. Jogadores importantes fugiram da responsabilidade.”

    Enquanto Ferrara, Gianluca Pessotto e Padovano converteram suas cobranças, o goleiro Peruzzi brilhou debaixo das traves. Ele espalmou a primeira cobrança de Davids e depois riu ao dizer que o meio-campista “chutou bem em cima de mim!”. Em seguida, mergulhou para defender o chute de Sonny Silooy.

    Com o placar em 3 a 2, chegou a vez de Jugovic cobrar.

    Seus companheiros estavam nervosos, e os dirigentes nas arquibancadas não conseguiam olhar, mas Jugovic sorria. Ele sentia que o desfecho já estava decidido.

    “Eu tinha certeza de que marcaria. Sorria porque o destino havia me escolhido para uma vitória tão importante, tanto para mim quanto para a Juventus, um clube que esperava por isso havia tantos anos”, disse ao Corriere della Serra.

    Van der Sar não teve chance de defender a bomba que Jugovic mandou no canto inferior.

  • Suspeitas surgem imediatamente

    AC Siena v AS Roma - Serie A
    Getty Images Sport

    Alguns jogadores do Ajax desconfiavam da Juventus após aquela final, mas uma investigação só foi aberta depois da entrevista explosiva de Zdenek Zeman.

    Enquanto a delegação da Juventus explodia em comemorações, os jogadores do Ajax, exaustos, deixavam o gramado do Stadio Olimpico com uma sensação profundamente inquietante.

    No vestiário, Overmars chamou Ronald de Boer de lado para expor suas preocupações.

    “Marc Overmars me disse muito rapidamente que sentia que havia algo errado”, contou ao The Independent. “Ele viu nos olhos de um adversário algo que não parecia normal. Teve a impressão de que ele estava tomando alguma coisa.”

    Ele acrescentou: “Eu não tive essa impressão. Sabe por quê? Porque sempre penso que ninguém faria isso. Eu não tinha a menor consciência disso. E, se alguém corre mais rápido, talvez simplesmente corra mais rápido. Sabíamos que tinha sido uma temporada longa para nós.”

    O Ajax não teve escolha a não ser aceitar a derrota e seguir em frente. A Juventus chegou à final da Champions League nas duas temporadas seguintes, perdendo para o Borussia Dortmund e o Real Madrid.

    Então, em agosto de 1998, o técnico da Roma, Zdenek Zeman, deu uma entrevista bombástica à L'Espresso na qual condenou as práticas ilícitas de algumas equipes italianas, destacando a Juventus em particular. O futebol italiano precisava “sair da farmácia”, afirmou.

    “Não sou um demagogo nem um provocador”, disse. “Sou um homem do esporte. Presto atenção aos rumores e ao clima que se forma ao redor. Ouço e vejo que, não só no ciclismo, mas também no futebol, tentam compensar a falta de preparação com produtos farmacêuticos. No futebol, ainda não houve um escândalo explosivo. Mas, quanto mais importante é um esporte, maiores se tornam os perigos. Conheço muitos médicos que trocaram o ciclismo pelo futebol. Conheço muitos clubes da Serie A que empregam farmacologistas. Precisamos impedir que o campeonato se torne como o Tour de France.”

    Ele acrescentou: “É uma surpresa que começa com Gianluca Vialli e vai até Alessandro Del Piero. Como pratiquei vários esportes, eu costumava pensar que resultados assim só poderiam ser alcançados por meio da musculação, após anos e anos de treinamento especializado. Estou convencido de que o futebol é um tipo de atividade completamente diferente, pelo menos o futebol que eu pratico, que definiria em uma única palavra como ‘positivo’.”

    Zeman admitiu que seus jogadores na Lazio haviam tomado diferentes substâncias químicas para ajudar na recuperação ou proporcionar um estímulo psicológico, mas ressaltou: “Tenho a impressão de que, ultimamente, as coisas estão indo longe demais. A pressão sobre os jogadores está cada vez maior. E é cada vez mais difícil resistir às tentações da pílula mágica… Os problemas de [Diego] Maradona com drogas já eram comentados quando o Napoli o comprou do Barcelona. Não posso acreditar que seu companheiro de equipe Ciro Ferrara, que certamente não ficou conhecido por suas boas maneiras na polêmica comigo, não soubesse deles. Maradona continuou jogando como um craque. E ainda joga hoje. Mas gostaria de lembrar a Ferrara que, se não tivessem feito vista grossa, se alguém tivesse levado a sério a dependência de drogas dele, Maradona poderia ter sido salvo de uma situação tão triste. Mas agora os negócios prevalecem sobre tudo. O mundo do futebol é dominado pelas finanças e também pelas farmácias.”

    Após as declarações de Zeman, a polícia fez buscas nos escritórios e no centro de treinamento da Juventus e encontrou 281 substâncias farmacêuticas diferentes. “Parece mais o estoque de um pequeno hospital”, testemunharia mais tarde um especialista no tribunal.

    Embora nenhum dos medicamentos, em sua maioria anti-inflamatórios, analgésicos e estimulantes cardíacos, estivesse na lista de substâncias proibidas na época, surgiram provas incriminadoras nos prontuários médicos e nas amostras de sangue apreendidos durante a operação.

    Quando o promotor Raffaele Guariniello levou a julgamento, em 2004, o médico da Juventus Riccardo Agricola e o diretor-executivo Antonio Giraudo, o tribunal convocou o hematologista Dr. Giuseppe d’Onofrio como perito para examinar aquelas amostras.

    As conclusões foram contundentes.

    “A variação que vi nos dados não podia ser considerada normal”, testemunhou D’Onofrio.

    Ele explicou que as oscilações extremas na contagem de glóbulos vermelhos e nos níveis de hemoglobina entre os jogadores da Juventus só poderiam ser explicadas por transfusões de sangue ou pelo uso de eritropoietina (EPO), hormônio sintético desenvolvido para aumentar o fornecimento de oxigênio aos músculos e melhorar a resistência. D’Onofrio testemunhou que era “praticamente certo” que dois jogadores da Juventus de meados da década de 1990 haviam tomado EPO e “muito provável” que outros sete também o tivessem feito. Os advogados da Juventus, porém, insistiram que suas afirmações em termos de probabilidade não provavam nada além de qualquer dúvida razoável.

    Por fornecer aos jogadores da Juventus grandes quantidades de substâncias para melhorar o desempenho, o Dr. Agricola foi considerado culpado de fraude esportiva e recebeu uma pena de 22 meses de prisão com execução suspensa, mas ele e Giraudo foram absolvidos em segunda instância em 2005. Quando a Corte de Cassação, a mais alta instância judicial da Itália, examinou o caso dois anos depois, derrubou a decisão da corte de apelações e determinou que a administração de medicamentos podia, de fato, constituir fraude esportiva segundo a lei italiana. No entanto, como os fatos haviam ocorrido entre 1994 e 1998, o prazo de prescrição já havia expirado.

    O caso foi encerrado.

  • Não parou por aí

    Fabrizio Ravanelli of Juventus celebrates UEFA European Cup Final 1996
    Hulton Archive

    A amargura do Ajax persiste, mas aquele título da Champions League ainda pertence à Juventus

    Uma pergunta crucial pairava sobre o futebol europeu: se os jogadores da Juventus usavam sistematicamente substâncias para melhorar o desempenho, por que nenhum deles testou positivo na época da final de 1996?

    A resposta finalmente surgiu em 2013, em um episódio marcante da série documental holandesa Andere Tijden Sport. O promotor Guariniello revelou diante das câmeras que sua investigação havia descoberto que as amostras para exames antidoping enviadas de partidas da Serie A e de competições europeias ao laboratório oficial de análises em Roma simplesmente nunca eram examinadas. O relato foi confirmado no documentário pelo ex-diretor do laboratório de Roma, hoje extinto.

    D'Onofrio e o também cientista Alessandro Donati reanalisaram os registros sanguíneos referentes especificamente à semana da final de maio de 1996, em Roma. Eles estavam convencidos de que os parâmetros sanguíneos provavam ser praticamente certo que os jogadores da Juventus haviam sido preparados com EPO.

    “Nossa, isso é estranho. Não me passa uma sensação boa”, disse Finidi George sobre as revelações. “Não era só um jogador, eram vários jogadores do time. Se você tem seis, sete jogadores atuando assim naquela partida, isso é uma grande trapaça.”

    A rivalidade entre Ajax e Juventus não acabou, mas ficou adormecida até 2019, quando as duas equipes se enfrentaram nas quartas de final da competição.

    David Endt, ex-diretor-geral do Ajax, declarou que a equipe holandesa queria se vingar por ter perdido para um time que estava “um pouco dopado”. Mais tarde, disse ao The Independent que ainda se sentia “amargurado” e “enojado” com aquela derrota.

    O ex-jogador da Juventus Alessio Tacchinardi rebateu: “Ouvi as declarações do tão famoso David Endt e só posso dizer que ele deveria ter vergonha de si mesmo. Que vergonha! Aquele time trabalhou duro desde o primeiro dia da pré-temporada para trazer a Champions League de volta a Turim, e realizamos esse sonho.

    “Se há algo que espero, é que as palavras dele sirvam de motivação extra para nossos jogadores eliminarem o Ajax mais uma vez. Que vergonha!”

    O ex-zagueiro Ferrara acrescentou: “Gostaria de destacar que Endt nos ajudou muito naquela vitória. Poucos dias antes da final, perguntaram ao técnico Louis van Gaal quem venceria a Champions League, e ele respondeu: ‘Não sei, mas esse troféu vai voltar no nosso avião.’

    “Bem, como responsável pela comunicação do time, Endt deveria saber que aquela declaração nos deixou muito motivados.”

    Ainda inflamados e irritados com as acusações, a Juventus e seus torcedores continuam a lembrar aquela noite em Roma como um momento de redenção. Uma vitória construída com a visão de Lippi, as defesas decisivas de Peruzzi e o pênalti de Jugovic. O momento em que o clube recuperou o maior troféu do futebol europeu, livre do luto por Heysel.

    Para o Ajax e muitos outros pela Europa, porém, aquele triunfo carrega um asterisco permanente.