A final polêmica: como a Juventus destronou o Ajax do posto de rei da Champions League e deu origem a controversas acusações de doping

Enquanto a delegação da Juventus explodia em comemorações, os jogadores do Ajax, exaustos, deixavam o gramado do Stadio Olimpico com uma sensação profundamente inquietante.

No vestiário, Overmars chamou Ronald de Boer de lado para expor suas preocupações.

“Marc Overmars me disse muito rapidamente que sentia que havia algo errado”, contou ao The Independent. “Ele viu nos olhos de um adversário algo que não parecia normal. Teve a impressão de que ele estava tomando alguma coisa.”

Ele acrescentou: “Eu não tive essa impressão. Sabe por quê? Porque sempre penso que ninguém faria isso. Eu não tinha a menor consciência disso. E, se alguém corre mais rápido, talvez simplesmente corra mais rápido. Sabíamos que tinha sido uma temporada longa para nós.”

O Ajax não teve escolha a não ser aceitar a derrota e seguir em frente. A Juventus chegou à final da Champions League nas duas temporadas seguintes, perdendo para o Borussia Dortmund e o Real Madrid.

Então, em agosto de 1998, o técnico da Roma, Zdenek Zeman, deu uma entrevista bombástica à L'Espresso na qual condenou as práticas ilícitas de algumas equipes italianas, destacando a Juventus em particular. O futebol italiano precisava “sair da farmácia”, afirmou.

“Não sou um demagogo nem um provocador”, disse. “Sou um homem do esporte. Presto atenção aos rumores e ao clima que se forma ao redor. Ouço e vejo que, não só no ciclismo, mas também no futebol, tentam compensar a falta de preparação com produtos farmacêuticos. No futebol, ainda não houve um escândalo explosivo. Mas, quanto mais importante é um esporte, maiores se tornam os perigos. Conheço muitos médicos que trocaram o ciclismo pelo futebol. Conheço muitos clubes da Serie A que empregam farmacologistas. Precisamos impedir que o campeonato se torne como o Tour de France.”

Ele acrescentou: “É uma surpresa que começa com Gianluca Vialli e vai até Alessandro Del Piero. Como pratiquei vários esportes, eu costumava pensar que resultados assim só poderiam ser alcançados por meio da musculação, após anos e anos de treinamento especializado. Estou convencido de que o futebol é um tipo de atividade completamente diferente, pelo menos o futebol que eu pratico, que definiria em uma única palavra como ‘positivo’.”

Zeman admitiu que seus jogadores na Lazio haviam tomado diferentes substâncias químicas para ajudar na recuperação ou proporcionar um estímulo psicológico, mas ressaltou: “Tenho a impressão de que, ultimamente, as coisas estão indo longe demais. A pressão sobre os jogadores está cada vez maior. E é cada vez mais difícil resistir às tentações da pílula mágica… Os problemas de [Diego] Maradona com drogas já eram comentados quando o Napoli o comprou do Barcelona. Não posso acreditar que seu companheiro de equipe Ciro Ferrara, que certamente não ficou conhecido por suas boas maneiras na polêmica comigo, não soubesse deles. Maradona continuou jogando como um craque. E ainda joga hoje. Mas gostaria de lembrar a Ferrara que, se não tivessem feito vista grossa, se alguém tivesse levado a sério a dependência de drogas dele, Maradona poderia ter sido salvo de uma situação tão triste. Mas agora os negócios prevalecem sobre tudo. O mundo do futebol é dominado pelas finanças e também pelas farmácias.”

Após as declarações de Zeman, a polícia fez buscas nos escritórios e no centro de treinamento da Juventus e encontrou 281 substâncias farmacêuticas diferentes. “Parece mais o estoque de um pequeno hospital”, testemunharia mais tarde um especialista no tribunal.

Embora nenhum dos medicamentos, em sua maioria anti-inflamatórios, analgésicos e estimulantes cardíacos, estivesse na lista de substâncias proibidas na época, surgiram provas incriminadoras nos prontuários médicos e nas amostras de sangue apreendidos durante a operação.

Quando o promotor Raffaele Guariniello levou a julgamento, em 2004, o médico da Juventus Riccardo Agricola e o diretor-executivo Antonio Giraudo, o tribunal convocou o hematologista Dr. Giuseppe d’Onofrio como perito para examinar aquelas amostras.

As conclusões foram contundentes.

“A variação que vi nos dados não podia ser considerada normal”, testemunhou D’Onofrio.

Ele explicou que as oscilações extremas na contagem de glóbulos vermelhos e nos níveis de hemoglobina entre os jogadores da Juventus só poderiam ser explicadas por transfusões de sangue ou pelo uso de eritropoietina (EPO), hormônio sintético desenvolvido para aumentar o fornecimento de oxigênio aos músculos e melhorar a resistência. D’Onofrio testemunhou que era “praticamente certo” que dois jogadores da Juventus de meados da década de 1990 haviam tomado EPO e “muito provável” que outros sete também o tivessem feito. Os advogados da Juventus, porém, insistiram que suas afirmações em termos de probabilidade não provavam nada além de qualquer dúvida razoável.

Por fornecer aos jogadores da Juventus grandes quantidades de substâncias para melhorar o desempenho, o Dr. Agricola foi considerado culpado de fraude esportiva e recebeu uma pena de 22 meses de prisão com execução suspensa, mas ele e Giraudo foram absolvidos em segunda instância em 2005. Quando a Corte de Cassação, a mais alta instância judicial da Itália, examinou o caso dois anos depois, derrubou a decisão da corte de apelações e determinou que a administração de medicamentos podia, de fato, constituir fraude esportiva segundo a lei italiana. No entanto, como os fatos haviam ocorrido entre 1994 e 1998, o prazo de prescrição já havia expirado.

O caso foi encerrado.