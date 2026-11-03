A final polêmica: como a Juventus destronou o Ajax do posto de rei da Champions League e deu origem a controversas acusações de doping

No caminho deles, em Roma, estava o Ajax de Van Gaal, atual campeão europeu. Além de vencer a Supercopa da Uefa e arrasar os rivais na Eredivisie em 1995-96, uma equipe que contava com Van der Sar, Jari Litmanen, Patrick Kluivert, Edgar Davids, Danny Blind e os irmãos De Boer teve outra campanha europeia dominante, deixando de vencer apenas duas vezes até chegar à capital italiana.
A Juve sabia bem do desafio que tinha pela frente, e Sergio Porrini apontou Litmanen como a principal ameaça.
“Ele era, sem dúvida, o mais perigoso. Estava numa fase em que bastava tocar na bola para marcar. E, de fato, marcou. Os pontas daquele 4-3-3 também eram muito bons, o holandês Kiki Musampa e o nigeriano Finidi George, que podiam causar problemas no ataque, mas, ao mesmo tempo, cediam muito na defesa.”
Àquela altura, porém, o entusiasmo juvenil do Ajax havia se transformado em arrogância, e Van Gaal deu aos adversários uma motivação extra.
Como contou Ciro Ferrara: “Alguns dias antes da final, quando perguntaram quem venceria a Champions League, o técnico do Ajax, Van Gaal, respondeu: ‘Não sei quem vai ganhar, mas sei que a taça voltará no nosso avião.’”
O italiano acrescentou: “Aquilo nos deu o impulso de que precisávamos.”
Com um discurso improvisado para motivar seus jogadores, Lippi mandou a equipe a campo com a mensagem: “Nove vezes em dez, eles vencem, mas uma maldita vez é a nossa vez. E essa noite é hoje.”
Suas palavras tiveram efeito imediato. Aos 12 minutos da final, Frank de Boer calculou mal uma bola de cabeça e esperou que Van der Sar saísse para agarrá-la, mas Ravanelli se antecipou, roubou a bola e a empurrou para o gol vazio.
O Ajax, porém, reagiu bem, e as palavras de Porrini se mostraram proféticas quando o goleiro Angelo Peruzzi espalmou uma cobrança de falta de De Boer na direção de Litmanen, que se desvencilhou de um defensor e marcou de perto.
Nenhuma das equipes conseguiu desfazer o empate no restante dos 120 minutos de futebol intenso, e a decisão acabou indo para os pênaltis.
Segundo Lippi, Gianluca Vialli se recusou a fazer uma das primeiras cobranças, assombrado pelas lembranças daquele mesmo estádio quando defendia a Itália na Copa do Mundo.
“No Olímpico, eu havia perdido um pênalti na Copa do Mundo de 1990 contra os Estados Unidos e quebrado o pé ao cobrar outro contra a Roma”, disse ao Corriere della Sera, explicando por que queria bater o quinto ou o sexto pênalti. “Naquela noite, eu sabia que era minha última chance de vencer a Champions League.
“Imagine os pesadelos se não conseguisse!”
Lippi explicou: “Vialli carregava as lembranças negativas da final contra o Barcelona, e aquela decisão era especialmente importante para ele. Ele me disse: ‘Essa Champions League é tão importante para mim que, se perdermos porque eu errei o pênalti, vou me suicidar.’”
Uma situação semelhante ocorria no Ajax, como admitiu Sonny Silooy: “Nenhum de nós queria bater um pênalti depois da prorrogação. Fiquei muito chateado com isso. Louis tinha procurado todo mundo. Jogadores importantes fugiram da responsabilidade.”
Enquanto Ferrara, Gianluca Pessotto e Padovano converteram suas cobranças, o goleiro Peruzzi brilhou debaixo das traves. Ele espalmou a primeira cobrança de Davids e depois riu ao dizer que o meio-campista “chutou bem em cima de mim!”. Em seguida, mergulhou para defender o chute de Sonny Silooy.
Com o placar em 3 a 2, chegou a vez de Jugovic cobrar.
Seus companheiros estavam nervosos, e os dirigentes nas arquibancadas não conseguiam olhar, mas Jugovic sorria. Ele sentia que o desfecho já estava decidido.
“Eu tinha certeza de que marcaria. Sorria porque o destino havia me escolhido para uma vitória tão importante, tanto para mim quanto para a Juventus, um clube que esperava por isso havia tantos anos”, disse ao Corriere della Serra.
Van der Sar não teve chance de defender a bomba que Jugovic mandou no canto inferior.