De certa forma, faz sentido que Alessia Russo tenha precisado esperar pacientemente pelos elogios e pelo reconhecimento externos que merece. Afinal, ela não é uma atacante prolífica como Ewa Pajor ou Khadija Shaw, com seu jogo completo a levando ao status de centroavante titular tanto do Arsenal quanto da Inglaterra aos 24 anos.

Como resultado, no passado, poderia ter sido fácil ignorá-la. Nos últimos anos, porém, ela se tornou tudo, menos isso.

O fato de Russo ter sido uma peça central enquanto o Arsenal conquistava o título da Liga dos Campeões Feminina e a Inglaterra mantinha sua coroa do Campeonato Europeu no verão de 2025 fez com que ela recebesse bastante respeito na votação da Bola de Ouro. A jogadora de 27 anos acabou ficando em terceiro lugar em uma disputa intrigante pela Bola de Ouro, na qual alguns acreditavam haver pelo menos quatro vencedoras merecedoras, incluindo Russo, a companheira de equipe no Arsenal Mariona Caldentey, a bicampeã Alexia Putellas e a eventual vencedora Aitana Bonmati.

Russo também lançou essa candidatura à Bola de Ouro sem ter uma temporada estatística extraordinária. Ela somou um total combinado de 36 gols e assistências por clube e seleção na campanha de 2024-25, o mesmo número de Bonmati, menos do que os 41 de Caldentey e bem longe dos 48 de Putellas. Russo também é atacante, enquanto as outras são todas meio-campistas, algo que provavelmente pesou contra ela.

Neste ano, com a cerimônia da Bola de Ouro de 2026 se aproximando, Russo está indicada novamente, mas não chega com chances tão fortes. A falta de sucesso coletivo explica isso: o Arsenal ficou aquém na busca por um troféu na última temporada, enquanto a Inglaterra não se classificou para disputar a fase final recente da Liga das Nações. Mas os próprios números de Russo cresceram, com ela acrescentando mais gols ao seu jogo para realmente se consolidar como uma centroavante completa e de nível mundial, merecedora de sua entrada no Clube de Classe Mundial da GOAL.