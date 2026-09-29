A ascensão de Alessia Russo: como a camisa 9 de Arsenal e Inglaterra se tornou de nível mundial
De certa forma, faz sentido que Alessia Russo tenha precisado esperar pacientemente pelos elogios e pelo reconhecimento externos que merece. Afinal, ela não é uma atacante prolífica como Ewa Pajor ou Khadija Shaw, com seu jogo completo a levando ao status de centroavante titular tanto do Arsenal quanto da Inglaterra aos 24 anos.
Como resultado, no passado, poderia ter sido fácil ignorá-la. Nos últimos anos, porém, ela se tornou tudo, menos isso.
O fato de Russo ter sido uma peça central enquanto o Arsenal conquistava o título da Liga dos Campeões Feminina e a Inglaterra mantinha sua coroa do Campeonato Europeu no verão de 2025 fez com que ela recebesse bastante respeito na votação da Bola de Ouro. A jogadora de 27 anos acabou ficando em terceiro lugar em uma disputa intrigante pela Bola de Ouro, na qual alguns acreditavam haver pelo menos quatro vencedoras merecedoras, incluindo Russo, a companheira de equipe no Arsenal Mariona Caldentey, a bicampeã Alexia Putellas e a eventual vencedora Aitana Bonmati.
Russo também lançou essa candidatura à Bola de Ouro sem ter uma temporada estatística extraordinária. Ela somou um total combinado de 36 gols e assistências por clube e seleção na campanha de 2024-25, o mesmo número de Bonmati, menos do que os 41 de Caldentey e bem longe dos 48 de Putellas. Russo também é atacante, enquanto as outras são todas meio-campistas, algo que provavelmente pesou contra ela.
Neste ano, com a cerimônia da Bola de Ouro de 2026 se aproximando, Russo está indicada novamente, mas não chega com chances tão fortes. A falta de sucesso coletivo explica isso: o Arsenal ficou aquém na busca por um troféu na última temporada, enquanto a Inglaterra não se classificou para disputar a fase final recente da Liga das Nações. Mas os próprios números de Russo cresceram, com ela acrescentando mais gols ao seu jogo para realmente se consolidar como uma centroavante completa e de nível mundial, merecedora de sua entrada no Clube de Classe Mundial da GOAL.
Trabalho fora de campo
O desenvolvimento de Russo para se tornar uma artilheira mais consistentemente prolífica não aconteceu da noite para o dia, nem por acaso. Profissional exemplar, a estrela da Inglaterra fez muito trabalho extra com a comissão da Inglaterra e a comissão do Arsenal, incluindo a lendária atacante Kelly Smith, para melhorar como artilheira ao longo dos anos.
Para Jonas Eidevall, o ex-técnico do Arsenal que a levou para o norte de Londres, nunca foi uma questão de finalização. "Eu disse logo no início que a capacidade de finalização dela é a melhor com que já trabalhei", explicou ele antes de sua saída do clube. "O que é importante com Alessia é o desenvolvimento e a forma como joga, além das posições de finalização em que ela cada vez mais se encontra. Acho que, como atacante, esse deve ser o seu objetivo o tempo todo: estar nas posições certas, porque, se você estiver, os gols vêm como consequência."
Colhendo os frutos
Com Eidevall, sua sucessora Renee Slegers e a técnica da Inglaterra, Sarina Wiegman, além de suas comissões, Russo trabalhou para entrar com mais frequência no que Eidevall descreveu como a "zona do gol".
Mais uma vez, isso não deu resultado da noite para o dia. Antes de os gols aumentarem, os números subjacentes de Russo cresceram. Ela teve mais toques na área adversária do que nunca, finalizou mais e acertou o alvo com mais regularidade, aumentando suas estatísticas de gols esperados, tudo isso antes de, por fim, balançar as redes com mais frequência.
Na temporada 2024-25, Russo alcançou a marca de 20 gols pela primeira vez para ajudar o Arsenal a vencer a Champions League e a Inglaterra a triunfar na Eurocopa. Vale destacar que seus sete gols na Champions League só foram superados pelos de Claudia Pina, do Barcelona. Na campanha seguinte, ela ficou a apenas um de sua primeira temporada de 30 gols, marcando nove na Champions League desta vez, um total superado apenas por Pajor, do Barça.
"Acho que o que você vê agora é que, quando ela chega aos espaços certos no tempo certo, tem muita convicção no que está fazendo", comentou Slegers no início deste ano. "Acho que foi isso que a levou a outro nível."
Encontrando um equilíbrio
O trabalho que Russo fez para se tornar uma atacante mais prolífica sempre pareceu exigir o equilíbrio certo. Afinal, ela é uma jogadora que gosta de recuar ou cair pelos lados para participar da construção das jogadas e conectar os ataques, e a forma como faz isso é de alta qualidade e pode ser benéfica. Mas, quando isso a tira da área e deixa seu time sem uma jogadora nas zonas certas para marcar gols, pode ser um problema.
Felizmente, todas as partes parecem ter encontrado o equilíbrio certo para ajudar Russo a se tornar a atacante de 20 gols que Eidevall, de forma um tanto ousada na época, previu que ela seria, ao mesmo tempo em que garante que ela continue sendo uma das melhores centroavantes completas do esporte.
Sua capacidade de acumular assistências ao lado dos gols permanece, enquanto o uso que Slegers faz de Russo em uma função de camisa 10 em alguns momentos permite que ela explore ainda mais essa criatividade, ao mesmo tempo em que a livra da responsabilidade de também estar posicionada na área o tempo todo.
Correspondendo à altura
O que realmente consolidou o status de Russo como uma jogadora de nível mundial, porém, é a frequência com que esses gols saem em grandes momentos.
Esses gols marcantes na Champions League incluem tantos em jogos de pressão máxima, entre eles dois na vitória de virada por 3 a 0 sobre o Real Madrid e outro, além de uma assistência, na vitória de virada por 4 a 1 sobre o Lyon durante a campanha do Arsenal rumo ao título da Champions League no ano passado. O maior gol de Russo com a camisa da Inglaterra também veio no verão passado, quando seu cabeceio empatou a final da Eurocopa, que a Inglaterra acabou vencendo nos pênaltis.
O mais impressionante nesse último caso foi que ele aconteceu no fim de um torneio em que muitas dúvidas foram levantadas sobre Russo e sua capacidade de fazer gols. Seu único gol antes disso havia saído na goleada por 6 a 1 sobre o País de Gales na fase de grupos, enquanto a reserva acionada no decorrer do jogo Michelle Agyemang foi regularmente a heroína dos gols no mata-mata.
Mas Russo tem a serenidade para lidar com esses jejuns. "Ela é tão consistente e estável como pessoa que não se deixa abalar por marcar ou não", explicou Slegers anteriormente. É por isso que ela consegue responder com gols de tamanha importância, mesmo que nem tudo tenha dado certo para ela em jogos anteriores.
Essa é uma mentalidade que só jogadoras de nível mundial têm e Russo, depois de todas as dúvidas ao longo dos anos, definitivamente é uma delas neste momento.