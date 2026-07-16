Zombou de Messi antes do colapso... Piers Morgan insulta a Argentina

O jornalista britânico Piers Morgan dirigiu insultos à seleção argentina após a derrota da Inglaterra para os companheiros de Messi, na quarta-feira, na semifinal da Copa do Mundo de 2026.

A Inglaterra estava à frente no placar com um gol marcado por Anthony Gordon, mas a Argentina reagiu com dois gols de Enzo Fernández e Lautaro Martínez, garantindo assim a vaga na final, onde enfrentará a Espanha no próximo domingo.

Morgan, que é um dos maiores fãs de Cristiano Ronaldo, zombou da seleção argentina e de seu principal astro durante o primeiro tempo, perguntando: “Messi está jogando?”, segundo reportagem do jornal argentino La Nación.

Minutos depois de a Inglaterra abrir o placar com um gol de Anthony Gordon, Morgan comemorou com outra postagem criticando as táticas do técnico Thomas Tuchel.

Mas nem tudo foi alegria para ele, já que encerrou sua série de publicações sobre a partida com um terceiro tuíte de uma única palavra após a derrota da Inglaterra: “FFS”, que é uma abreviação de uma expressão de raiva/palavrão em inglês.

Em seguida, ele escreveu novamente no X, dirigindo um insulto à Argentina depois que vários jogadores ergueram uma bandeira branca com a inscrição “Ilhas Malvinas (Falkland) são argentinas”: “Idiotas sem moral. Espero que a Espanha os esmague na final, assim como nós os esmagamos na Guerra das Malvinas”.

Dois meses e meio antes disso, Morgan entrou em uma discussão com o ministro da Economia argentino, Luis Caputo, depois que este afirmou que, se “Donald Trump quisesse tirar as Ilhas Malvinas da Grã-Bretanha, nós deveríamos reivindicá-las”.

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