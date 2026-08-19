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Zizo e Ben Djedidia comandam a escalação do Al Ahly diante do Barcelona; Imam Ashour fica fora

Barcelona x Al Ahly
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Espanha
Egito

O gigante egípcio em seu teste mais forte antes do início da nova temporada

El Hussein Ammouta, treinador do Al Ahly do Egito, anunciou a escalação oficial de sua equipe para o jogo contra o Barcelona, marcado para a noite desta quarta-feira, no estádio Spotify Camp Nou, pelo amistoso da Taça Joan Gamper.

O técnico marroquino escalou o recém-chegado Sufyan Ben Jedida como centroavante em sua formação para a partida de hoje, enquanto seus compatriotas Achraf Bencharki e Taher Mohamed Taher atuam pelos lados.

Ahmed Sayed "Zizo" comanda o meio-campo, ao lado de Ahmed Nabil "Koka" e Marwan Attia, enquanto fica de fora Emam Ashour, cujo futuro no clube está cercado de pontos de interrogação.

O jogo contra o Barcelona é considerado o teste mais forte do Al Ahly em sua pré-temporada realizada na Espanha, na preparação para o início da nova temporada, por meio da qual a equipe vermelha busca voltar aos pódios de conquistas.

O Al Ahly começa sua temporada no Campeonato Egípcio enfrentando o Al Sharqia Enppi no próximo domingo.

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A escalação completa do Al Ahly ficou da seguinte forma:

Goleiro: Mostafa Shobeir.

Defesa: Mohamed Hany, Hady Riad, Amr El Gazzar, Karim Fouad.

Meio-campo: Ahmed Sayed "Zizo", Marwan Attia, Ahmed Nabil "Koka".

Ataque: Taher Mohamed Taher, Achraf Bencharki, Sufyan Ben Jedida.

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