Zirkzee marca nos acréscimos e contribui para empate maluco do Manchester United

O Manchester United empatou de forma milagrosa com o Aston Villa neste domingo. A equipe do pressionado técnico Michael Carrick perdia por 4 a 2 nos acréscimos, mas terminou a partida com um ponto: 4 a 4. O reserva Joshua Zirkzee iniciou a reação com o gol que diminuiu a diferença. O United segue em 18º lugar na Premier League, enquanto o Villa ocupa a 10ª posição.
O United teve um início de pesadelo em Old Trafford: antes dos quatro minutos, o placar já marcava 2 a 0 para o Villa. Aos dois minutos, Alysson abriu o placar com um chute entre as pernas de Senne Lammens, que não foi bem no lance.
Nicolas Jackson aumentou o sofrimento em Old Trafford, e Lammens voltou a falhar. O belga fez uma defesa ruim em um chute forte de Alysson, e o senegalês aproveitou o rebote para marcar.
Mesmo assim, o United não desistiu e chegou ao empate antes do intervalo. Bruno Fernandes diminuiu a diferença ao converter um pênalti.
Já perto do intervalo, a torcida da casa voltou a comemorar. Youri Tielemans marcou após um cruzamento de Noussair Mazraoui, que havia avançado.
No segundo tempo, tudo voltou a dar errado rapidamente para o United. John McGinn converteu um pênalti e, pouco depois, Leon Goretzka aproveitou uma confusão na área para marcar.
Nos acréscimos, Zirkzee, que havia saído do banco, deu emoção aos minutos finais. O atacante finalizou de esquerda um cruzamento de Patrick Dorgu.
Aos 97 minutos, o próprio Dorgu levou a torcida à loucura ao marcar o gol de empate após uma falha do goleiro Zion Suzuki: 4 a 4.