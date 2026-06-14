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Zinedine ZidaneGetty Images

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Zinedine Zidane escolhe entre a Argélia e a França na Copa do Mundo

Argentina x Argélia
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Argélia
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França x Senegal
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Z. Zidane
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EUA
França
Senegal

Ele está nos Estados Unidos para assistir à Copa do Mundo

Zinedine Zidane, lenda da França, encontra-se atualmente nos Estados Unidos para acompanhar a Copa do Mundo de 2026.

Zidane fez uma viagem pelo país para apoiar seu filho Luca, goleiro da seleção argelina, que se prepara para enfrentar a Argentina na partida de estreia da Copa do Mundo.

 Seu filho Luca, goleiro do Granada, de 28 anos, se recuperou totalmente de uma fratura na mandíbula e possui um histórico impressionante de cinco jogos sem sofrer gols em sete partidas, o que reforça a decisão de Vladimir Petković de escalá-lo como titular.

Zinedine Zidane tomou sua decisão sobre qual partida assistir, entre os confrontos da França contra o Senegal e da Argélia contra a Argentina.

De acordo com o jornal “L’Équipe”, o provável técnico da seleção francesa deu prioridade ao jogo dos “Guerreiros do Deserto” em Kansas City contra a Argentina, na madrugada da próxima quarta-feira, em detrimento da primeira partida da França contra o Senegal, marcada para poucas horas antes, em Nova Jersey.

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