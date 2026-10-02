A comissão técnica da seleção francesa revelou oficialmente a escalação titular com a qual disputará sua primeira partida em casa sob o comando da lenda Zinédine Zidane, no aguardado e eletrizante duelo contra o rival histórico, a seleção italiana.

Os Bleus entram neste confronto com a moral elevada, após um início perfeito da era Zidane, com duas vitórias consecutivas pelo mesmo placar de 1 a 0 fora de casa diante de Turquia e Bélgica, chegando agora o momento do primeiro teste verdadeiro diante de sua grande e fiel torcida.

Zidane aposta nesta partida em um trio ofensivo temível, dotado de velocidade e habilidade, comandado por Ousmane Dembélé e, ao seu lado, os jovens talentos em plena ascensão Olise e Doué, enquanto Rabiot será a válvula de segurança no meio-campo ao lado do criativo Cherki.

A escalação francesa vem em meio a uma ausência extremamente impactante, representada pela lesão do capitão e principal estrela Kylian Mbappé, que deixou a concentração atual em razão da contusão.

A ausência de Mbappé é um golpe doloroso para o início da era Zidane, não apenas no aspecto técnico, pelo poder de finalização decisivo que ele representa, mas também no aspecto moral e para a torcida, já que os torcedores franceses sonhavam em ver o primeiro abraço entre a lenda Zidane e sua maior estrela, Mbappé, no gramado do Stade de France.

A escalação oficial escolhida por Zidane veio para confirmar sua ousadia e confiança no sangue jovem, ficando organizada da seguinte forma:

Goleiro: Mike Maignan.

Defesa: Pierre Kalulu - Jérémy Jacquet - Dayot Upamecano - Quentin Trouffier.

Meio-campo: Rayan Cherki - Da Cunha - Adrien Rabiot.

Ataque: Michael Olise - Ousmane Dembélé - Désiré Doué.













Do outro lado, a escalação da seleção italiana sob o comando de Roberto Mancini ficou organizada da seguinte forma:

Goleiro: Donnarumma.

Defesa: Michael Kayode - Giorgio - Alessandro Bastoni - Riccardo Calafiori.

Meio-campo: Sandro Tonali - Nicolò Fagioli - Davide Frattesi.

Ataque: Moise Kean - Francesco Pio - Sebastiano Esposito.







