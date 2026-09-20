Zidane defende sua decisão surpreendente e faz uma promessa empolgante

Zinedine Zidane, o novo técnico da seleção da França, falou sobre suas principais escolhas em sua primeira lista à frente dos Bleus, que incluiu 23 jogadores, entre eles alguns rostos novos, como Guillaume Restes, Jérémy Jacquet e Lucas Da Cunha.

O treinador francês também decidiu convocar alguns jogadores que estavam ausentes da seleção há vários anos, como Adrien Truffert, cuja única aparição pela seleção principal remonta a setembro de 2022, além de Eduardo Camavinga, que ficou de fora da Copa do Mundo de 2026.

Esta primeira lista foi alvo de grande acompanhamento, mas Zidane admitiu, durante sua conversa com o programa "Téléfoot", que enfrentou dificuldades para elaborá-la.

O site Foot Mercato publicou as declarações de Zidane, que disse: "É algo complicado. Vocês sabem bem que há quem vá se alegrar e há quem vá se decepcionar".

E enfatizou: "Mas eu assumo a responsabilidade pelas minhas decisões, isso faz parte do meu trabalho. No entanto, é algo nada confortável. E por isso não faço uma lista com 23 ou 24 jogadores, porque não quero que haja jogadores nas arquibancadas. Quando tomo minhas decisões, escolho jogadores que devem estar prontos".

O ex-treinador do Real Madrid falou, em especial, sobre sua decisão de convocar Andy Diouf, que utilizará em uma posição diferente daquela em que costuma atuar pela Inter de Milão, ao dizer: "É uma escolha pela qual assumo a responsabilidade, e uma escolha forte, porque ele não joga nessa posição em seu clube. Mas vamos trabalhar para colocá-lo nas melhores condições".

E acrescentou: "Se penso nos alas defensivos? É algo em que sempre pensei, porque sempre enfrentamos problemas nesse setor, apesar de sempre termos tido bons jogadores. Mas hoje esse problema diminuiu".

Para além dessa mudança em uma posição específica, o novo técnico da seleção dos Bleus quer impor uma identidade clara à forma de jogar, ao afirmar: "Vocês vão ver. Haverá mudanças. Quero um time que jogue futebol, que decida impor seu estilo e assumir o controle da partida. E quando a bola não estiver conosco, precisamos estar equilibrados. Mas o que vai me motivar é fazer esse time apresentar um bom futebol".

Zidane também sabe que as expectativas serão altas durante seu período no comando da seleção, mas já afirmou ter definido sua prioridade, ao ressaltar: "Sei o que os torcedores querem ver: continuar assistindo à seleção francesa vencendo as partidas. Sou uma pessoa competitiva, e estou aqui para vencer. É isso que quero transmitir aos meus jogadores. Esse é o meu único objetivo. Tenho 4 anos, e vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance".

E concluiu: "Vamos conversar com vocês sobre a Eurocopa e a Copa do Mundo. Para mim, tudo começa na segunda-feira. Desde o início da concentração, terei apenas um objetivo: vencer minha primeira partida na Turquia".

Vocês podem discutir os temas e as notícias de forma mais aprofundada nos fóruns da Kooora