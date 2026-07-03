Zidane defende o gol e Mahrez lidera o ataque... A escalação oficial da Argélia para o confronto contra a Suíça

A comissão técnica da seleção da Argélia divulgou a escalação titular que entrará em campo contra a Suíça, esta noite, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, em uma partida muito aguardada que será disputada em um dos estádios do torneio, organizado em conjunto.

A seleção argelina conta com a experiência de seu capitão, Riyad Mahrez, para liderar o ataque, além da vitalidade do trio do meio-campo formado por Aouar, Chaibi e Ben Taleb, enquanto Luca Zidane assume a tarefa de proteger a baliza dos “Verdes” neste desafio difícil contra a seleção suíça, conhecida por sua disciplina tática.

A escalação dos “Guerreiros do Deserto” ficou assim:

Goleiro: Luca Zidane.

Defesa: Issa Mandi – Ryan Aït Nouri – Rafik Belghali – Rami Ben Sebaïni.

Meio-campo: Ramiz Zerouki – Hossam Aouar – Fares Chaibi – Nabil Ben Taleb – Ibrahim Maza.

Ataque: Riyad Mahrez.

A seleção argelina busca um resultado positivo que garanta sua classificação para as oitavas de final, em um confronto considerado um dos mais importantes desta fase, devido à proximidade do nível técnico entre as duas seleções e à ambição comum de continuar a trajetória na Copa do Mundo.

Já a escalação da seleção suíça ficou da seguinte forma:

Goleiro: Gregor Kobel.

Defesa: Nico Elvedi – Manuel Akanji – Ricardo Rodríguez.

Meio-campo: Denis Zakaria – Remo Freuler – Johan Manzambi – Granit Xhaka.

Ataque: Breel Embolo – Dan Ndoye – Rubén Vargas.