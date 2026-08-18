Zian Flemming está no radar de clubes holandeses, segundo informou o geralmente muito confiável jornalista britânico Ben Jacobs. No entanto, há muita concorrência na disputa por Flemming.
O atacante do Burnley voltou a chamar atenção no último fim de semana. No empate por 2 a 2 com o West Ham United, o atacante holandês marcou os dois gols.
Apesar de o técnico do Burnley, Nicky Hayen, querer muito que Flemming permaneça, o ex-jogador de clubes como Ajax e Fortuna Sittard ainda parece estar a caminho de uma transferência.
Segundo Jacobs, vários clubes da Holanda, Itália e França têm interesse no atacante. O Everton também é citado com força como possível destino.
Flemming jogou na última temporada com o Burnley na Premier League. Na elite do futebol inglês, ele marcou onze gols.
No entanto, isso não foi suficiente para se manter com os The Clarets. Também não bastou para Ronald Koeman levá-lo à Copa do Mundo nos Estados Unidos, México e Canadá.