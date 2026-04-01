Danilho Doekhi não jogará pela seleção do Suriname no futuro, informou a ESPN na tarde desta quarta-feira. O zagueiro do Union Berlin, natural de Roterdã, terá que desistir desse sonho de jogar pela seleção.

A Federação Surinamesa de Futebol se empenhou por muito tempo para que Doekhi fosse considerado elegível para jogar. O zagueiro do Union Berlin gostaria muito de jogar pelo Suriname, mas não foi declarado elegível pela FIFA.

Segundo a ESPN, a contestação dessa decisão junto ao CAS também não surtiu efeito. “Doekhi já jogou pela Jong Oranje no passado. Quando atuou pela última vez pela seleção de juniores da Holanda, ele ainda não possuía seu passaporte surinamense. Por isso, a transferência para outra federação não é possível.”

No entanto, o porta-voz da VriendenLoterij Eredivisie menciona uma questão intrigante. “Como o goleiro do Ajax, Maarten Paes, também atuou naquela partida e mais tarde foi autorizado a mudar para a federação indonésia, o Suriname acreditava poder contestar com sucesso a decisão da FIFA no CAS.”

“No entanto, o Tribunal Arbitral do Esporte confirmou a decisão da FIFA”, confirmam fontes à ESPN. “Não está claro por que Doekhi não pôde mudar de federação, enquanto Paes pôde.”

Parece que Doekhi pode esquecer a carreira internacional. O zagueiro de 27 anos ainda poderia jogar pela seleção holandesa, mas enfrenta uma concorrência enorme.

Enquanto isso, Doekhi está em seus últimos meses em Berlim. Nos últimos anos, ele se tornou um excelente zagueiro da Bundesliga e está disponível para contratação sem custo de transferência.