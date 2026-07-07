Zagueiro do Egito: Vamos disputar uma partida histórica... e vamos deixar nosso país orgulhoso de nós

Karim Hafez, lateral-esquerdo da seleção egípcia, afirmou que o confronto contra a Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 representa um momento histórico para os “Faraós”, ressaltando que todos os jogadores entrarão em campo com grande determinação para alegrar a torcida egípcia.

Em declarações à rede “BeIN Sports” antes do início da partida, Karim Hafez disse: “É um jogo histórico para nós, e daremos tudo de nós para deixar nosso país orgulhoso de nós”.

Ele acrescentou: “Sabemos muito bem o que devemos apresentar na Copa do Mundo e vamos aproveitar esse momento, mas, ao mesmo tempo, daremos 100% de nós em campo”.

O jogador da seleção egípcia revelou a última mensagem que o técnico Hossam Hassan dirigiu aos jogadores antes do tão aguardado confronto, dizendo: “Hossam Hassan sempre nos apoia e nos dá confiança, e nos pediu para aproveitarmos esse momento”.

Karim Hafez encerrou suas declarações reafirmando a ambição da seleção de continuar sua trajetória na Copa do Mundo, dizendo: “Esperamos conquistar a vitória”.

Karim Hafez integra a escalação titular da seleção egípcia pela segunda partida consecutiva, depois de ter sido titular contra a Austrália nas oitavas de final, partida que os “Faraós” venceram nos pênaltis por 4 a 2, após o empate em 1 a 1 no tempo regulamentar e na prorrogação.

Por outro lado, a seleção da Argentina chegou às oitavas de final após uma vitória emocionante sobre Cabo Verde por 3 a 2, após a prorrogação, marcando assim um confronto com a seleção egípcia em uma das partidas mais disputadas desta fase.