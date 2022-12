Zagueiro da Croácia diz o que pensa das "dancinhas" dos jogadores do Brasil

Comemorações brasileiras foram tema de entrevista coletiva do próximo adversário do Brasil no Mundial

As comemorações de gols do Brasil estiveram na pauta de muitas pessoas que têm acompanhado a Copa do Mundo. Principalmente após os comentários de Roy Keane, que classificou as dancinhas como desrespeito, as celebrações brasileiras estão na boca do povo.

Porém, elas também foram parar na entrevista coletiva da seleção da Croácia, em preparação para o duelo das quartas de final contra o Brasil. O zagueiro Dejan Lovren, que hoje atua no Zenit, da Rússia, foi perguntado sobre essa situação e não desconversou.

Ele diz encarar com naturalidade as celebrações típicas do Brasil.

"Honestamente, todos podem fazer o que querem e comemorar da forma como quiserem. Não tenho problema com isso, então não acho desrespeitoso com o oponente. Mas é claro que existem limites. Eu sei que os brasileiros nasceram com música e dança. Não vejo problemas nisso", disse o camisa 6 da Croácia.

O confronto entre Brasil e Croácia acontece na sexta-feira (9), às 12h (de Brasília). Para Lovren, a seleção brasileira chega como favorita para avançar às semifinais.

"Sim, o Brasil é favorito. Antes da Copa, eles tinham dois times para escalar. Mas não temos problema com isso. Respeitamos todos e é assim que trabalhamos", falou o zagueiro.

Lovren foi um dos jogadores que atuaram no "renascimento" do Liverpool, sob o comando de Jürgen Klopp. O defensor croata conquistou a Liga dos Campeões, a Premier League e a Supercopa da UEFA com os Reds.

Ali ele atuou com alguns brasileiros, sendo que dois deles estão no selecionado de Tite: Alisson e Fabinho. O croata afirmou que não manteve contato com os futuros adversários e ex-colegas, mas espera poder fazer contato após o final da partida.

"Eu tenho contato com todos os jogadores com quem já joguei, menos com os que vamos jogar em dois dias. Todos me desejaram boa sorte. Espero poder falar com eles depois da partida", afirmou o zagueiro.