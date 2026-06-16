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Zagueiro da Bélgica: Fomos brandos com o Egito... e neutralizamos Salah e Marmoush

Bélgica x Egito
Bélgica
Egito
Copa do Mundo
B. Mechele
O. Marmoush
M. Salah
Bélgica
Egito
EUA

Declarações ousadas do astro dos Demônios Vermelhos

Brandon Michele, zagueiro da seleção da Bélgica, reconheceu que sua equipe não jogou no nível esperado durante o primeiro tempo contra o Egito, mas destacou, ao mesmo tempo, o sucesso dos Diabos Vermelhos em neutralizar a periculosidade da dupla Mohamed Salah e Omar Marmoush durante a partida que terminou empatada em 1 a 1 na Copa do Mundo de 2026.

A seleção egípcia havia aberto o placar com um gol de Imam Ashour, antes que a Bélgica empatasse no segundo tempo, garantindo assim um ponto na partida de estreia do Grupo 7.

Micheli disse após a partida, em declarações transmitidas pela rede FlashScore, que a seleção belga foi complacente nas disputas físicas durante o primeiro tempo, o que deu aos jogadores do Egito uma clara vantagem em muitas disputas de bola.

Ele acrescentou: “Fomos muito brandos nos duelos individuais e perdemos muitos deles; além disso, fomos descuidados no manejo da bola e, por isso, não conseguimos impor nosso ritmo ao jogo”.

O zagueiro do Club Brugge destacou que o desempenho da Bélgica melhorou significativamente após o intervalo, explicando: “Houve mais entusiasmo no segundo tempo; ficamos mais agressivos e jogamos com mais velocidade”.

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Apesar de sua seleção ter ficado com o empate, Michele acredita que a Bélgica merecia os três pontos, com base no que a equipe apresentou durante a segunda metade da partida.

Ele disse: “É uma pena não termos conseguido a vitória, mas acredito que merecíamos os três pontos, considerando o que apresentamos no segundo tempo”.

O jogador belga falou sobre o confronto direto que teve com os astros da seleção egípcia, Mohamed Salah e Omar Marmoush, afirmando que a defesa conseguiu neutralizar a periculosidade dos dois.

Ele explicou: “O trabalho com Nathan Ngoy foi excelente, e conseguimos conter Salah e Marmoush, já que a influência deles sobre o desempenho do Egito foi muito limitada”.

E acrescentou: “Estávamos bem organizados, especialmente no segundo tempo, e toda a equipe se posicionou de forma excelente na defesa”.

De acordo com as estatísticas, Mohamed Salah e Omar Marmoush limitaram-se a apenas um chute a gol durante toda a partida, o que Michele considerou uma prova do sucesso do sistema defensivo belga em conter as principais armas ofensivas dos Faraós.

A seleção da Bélgica se prepara para enfrentar o Irã na segunda rodada da fase de grupos, enquanto a seleção do Egito enfrenta a Nova Zelândia em uma partida que pode ser decisiva na disputa pela classificação para a segunda fase.

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