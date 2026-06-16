Zagueiro da Bélgica: Fomos brandos com o Egito... e neutralizamos Salah e Marmoush

Brandon Michele, zagueiro da seleção da Bélgica, reconheceu que sua equipe não jogou no nível esperado durante o primeiro tempo contra o Egito, mas destacou, ao mesmo tempo, o sucesso dos Diabos Vermelhos em neutralizar a periculosidade da dupla Mohamed Salah e Omar Marmoush durante a partida que terminou empatada em 1 a 1 na Copa do Mundo de 2026.

A seleção egípcia havia aberto o placar com um gol de Imam Ashour, antes que a Bélgica empatasse no segundo tempo, garantindo assim um ponto na partida de estreia do Grupo 7.

Micheli disse após a partida, em declarações transmitidas pela rede FlashScore, que a seleção belga foi complacente nas disputas físicas durante o primeiro tempo, o que deu aos jogadores do Egito uma clara vantagem em muitas disputas de bola.

Ele acrescentou: “Fomos muito brandos nos duelos individuais e perdemos muitos deles; além disso, fomos descuidados no manejo da bola e, por isso, não conseguimos impor nosso ritmo ao jogo”.

O zagueiro do Club Brugge destacou que o desempenho da Bélgica melhorou significativamente após o intervalo, explicando: “Houve mais entusiasmo no segundo tempo; ficamos mais agressivos e jogamos com mais velocidade”.

Apesar de sua seleção ter ficado com o empate, Michele acredita que a Bélgica merecia os três pontos, com base no que a equipe apresentou durante a segunda metade da partida.

Ele disse: “É uma pena não termos conseguido a vitória, mas acredito que merecíamos os três pontos, considerando o que apresentamos no segundo tempo”.

O jogador belga falou sobre o confronto direto que teve com os astros da seleção egípcia, Mohamed Salah e Omar Marmoush, afirmando que a defesa conseguiu neutralizar a periculosidade dos dois.

Ele explicou: “O trabalho com Nathan Ngoy foi excelente, e conseguimos conter Salah e Marmoush, já que a influência deles sobre o desempenho do Egito foi muito limitada”.

E acrescentou: “Estávamos bem organizados, especialmente no segundo tempo, e toda a equipe se posicionou de forma excelente na defesa”.

De acordo com as estatísticas, Mohamed Salah e Omar Marmoush limitaram-se a apenas um chute a gol durante toda a partida, o que Michele considerou uma prova do sucesso do sistema defensivo belga em conter as principais armas ofensivas dos Faraós.

A seleção da Bélgica se prepara para enfrentar o Irã na segunda rodada da fase de grupos, enquanto a seleção do Egito enfrenta a Nova Zelândia em uma partida que pode ser decisiva na disputa pela classificação para a segunda fase.

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