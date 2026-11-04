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Real Salt Lake v Orlando City SCGetty Images Sport
Emanuele Tramacere
Traduzido por

Youth League, mais duas derrotas: Como e Napoli sucumbem diante de Lens e Porto

Lens x Como
Lens
Como
Liga dos Campeões
Lens U19 x Como U19
Lens U19
Como U19
UEFA Youth League
FC Porto U19 x SSC Napoli U19
FC Porto U19
SSC Napoli U19
Porto x Napoli
Porto
Napoli

Após a derrota da Inter e o empate da Roma, vêm mais duas derrotas, de Como e Napoli.

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A 4ª rodada da Youth League não foi nada boa para os times italianos. Depois do empate da Roma em Manchester contra o United do filho de Wayne Rooney e da derrota da Inter para o Feyenoord, nesta quarta-feira, 4 de novembro, vieram mais duas derrotas: Como e Napoli perderam fora de casa para Lens e Porto, respectivamente.

LENS U19-COMO U19 2-1 - Quase tudo aconteceu no primeiro tempo. O Lens começou com tudo e abriu o placar com Grini aos 8 minutos, deixando a equipe comandada por Falsini em dificuldades. Aos 38, Grini marcou seu segundo gol com um chute preciso após um rebote curto da defesa do Como. Desta vez, o Como reagiu: no fim do primeiro tempo, Cassano, pupilo de Fabregas, marcou de carrinho e diminuiu para 2 a 1. Na etapa final, o ritmo da partida caiu. O Como tentou, mas nunca levou perigo de fato. Já nos acréscimos, Bosze finalizou por cima, e a equipe sofreu sua segunda derrota na competição. O Como segue com 4 pontos, fora da zona de playoffs.

RC Lens-Como 1907 2-1

Gols: Grini 8’, Grini 38’, Cassano 44’

RC Lens - Jourdren, Fernoc (77’ Robbe), Mendy, Adebayo, Bayomog, Gane Bernardino, Grini (87’ Niakate), Joursky, Manoir (46’ Rocolat), Seddik (63’ Diakite), Dioumanara (63’ Sahli)

Reservas: Mogo Njimfo, N’Zi, Robbe, Stambouli, Erricchiello

Técnico: Walid Mesloub

Como 1907 - Damioli, Bosze, Candido (60’ Tigano), De Paoli, Asfour (73’ Epifani), Joao Gabriel, Andrealli, Cassano, Thiland, Mazzara (73’ Cauli), Pisati

Reservas: Visentin, Zanaria, Ronchetti, Terranova, Lembo, Arioli

Técnico: Gianluca Falsini

Árbitro: McDermid (Escócia)

Advertidos: Seddik, Andrealli

PORTO U19-NAPOLI U19 3-1 - O Napoli Primavera também perdeu fora de casa, por 3 a 1 para o Porto, e segue fora da zona, com apenas os 3 pontos conquistados na rodada anterior, em Villarreal. O Napoli também começou mal: Zappala cometeu o pênalti que Tiago Silva converteu para abrir o placar. No segundo tempo, o Porto ampliou com gols de Eduardo Ferreira, após assistência de Tiago Silva, e Duarte Cunha, que fez o terceiro aos 64 minutos. O Napoli só conseguiu diminuir aos 71, com Liccardo, após assistência de Baridò, mas a reação parou por aí: Nikolov resistiu até o fim.

Porto-Napoli 3-1

Gols: 8′, de pênalti, Tiago Silva (P), Eduardo Ferreira (P), 64′ Duarte Cunha (P), 71′ Liccardo (N)

Porto (4-4-2): Nikolov; Martim Cunha, Salvador Gomes (76′ Martim Chelmik), Rodrigo Teixeira, Froholdt; Granaas (67′ Anha Candé), Bernardo Lima (84′ Goncalo Oliveira), Tiago Silva, Mateus Mide (84′ Cardoso Varela); Eduardo Ferreira (67′ Joao Abreu), Duarte Cunha.

Reservas: Charuzy, José Domingues, Rodrigo Goncalves, Muxito.

Técnico: Joao Brandao.

Napoli (4-4-2): Spinelli; Santella (30′ Liccardo), Marotta (72′ Picardi), Branchizio, Zappala; Barido, D’Angelo, De Stefano (82′ Russo), Melnyk; Mane (72′ Saviano), Milton Pereyra.

Reservas: Amendola, Lepre, Natale, Riccio, Pengue.

Técnico: Antonio Nocerino.

Árbitro: Lata (ALB)

Advertidos: Branchizio (N), Eduardo Ferreira (P), Salvador Gomes (P), Bernardo Lima (P), Marotta (N), Froholdt (P), Milton Pereyra (N)

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