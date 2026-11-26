O confronto tem importância especial para o atacante marroquino, que já brilhou contra o Neom na temporada passada e colocou o time entre os adversários que mais vazou desde que chegou ao Al-Ittihad, em fevereiro de 2026. En-Nesyri tem agora a chance de ampliar esse histórico e alcançar, sozinho, uma marca particular em sua passagem pelo futebol saudita.
Neom está a um gol de uma nova marca negativa
O Neom divide atualmente a liderança da lista de times que mais sofreram gols de En-Nesyri com Al-Ettifaq, Al-Faisaly e Al-Fayha, já que o atacante marroquino marcou duas vezes contra cada um deles. Assim, se balançar as redes no duelo de sexta-feira, ele chegará a três gols contra o Neom, que passará a ser o time que mais sofreu gols dele desde o início de sua trajetória pelo Al-Ittihad na Saudi Pro League.
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Não se trata apenas de uma classificação estatística entre os clubes, mas de uma oportunidade para En-Nesyri provar sua capacidade de deixar sua marca repetidamente contra adversários diferentes, sobretudo porque seus gols não se concentraram em um único time. Eles se distribuíram entre vários clubes, o que mostra a variedade de vítimas ao longo de sua passagem pela Arábia Saudita.
Os números de En-Nesyri: brilho contínuo com o Al-Ittihad
O atacante marroquino apresenta números expressivos desde que chegou ao Al-Ittihad: são 13 gols em 24 partidas na Saudi Pro League, uma média que reflete sua capacidade de oferecer soluções ofensivas decisivas ao time.
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Na temporada passada, En-Nesyri marcou seis gols em 13 jogos e, na atual, elevou sua média com sete gols em 11 partidas, tornando-se mais eficiente diante do gol em comparação com seu início no clube.
Os gols do jogador se distribuíram entre nove clubes diferentes: ele marcou duas vezes contra Neom, Al-Ettifaq, Al-Faisaly e Al-Fayha, e uma vez contra Al-Hilal, Al-Taawoun, Al-Riyadh, Al-Qadsiah e Al-Kholood.
Esses números dão importância extra ao duelo com o Neom para En-Nesyri, que pode desfazer o empate com três adversários na lista de suas vítimas preferidas, além de continuar aumentando sua conta de gols nesta temporada. Entre a ambição do Al-Ittihad de somar pontos e o desejo do atacante marroquino de seguir balançando as redes, a partida será mais uma oportunidade para ele confirmar seu valor ofensivo e deixar mais uma marca em sua trajetória na Saudi Pro League.