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Al Ittihad v Al Fayha: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport
GOAL
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Youssef En-Nesyri comanda o ataque do Al-Ittihad na batalha contra o Abha

Abha x Al-Ittihad
Abha
Al-Ittihad
Campeonato Saudita
Y. En-Nesyri
Arábia Saudita
Marrocos

O astro marroquino lidera a escalação do Al-Ittihad

O alemão Jens Wissing, diretor técnico do Al-Ittihad, anunciou a escalação oficial de sua equipe para o duelo contra o Abha, na noite desta sexta-feira, pela décima segunda rodada da Liga Roshn Saudita de profissionais, em um jogo no qual o "Decano" busca manter a perseguição às equipes da ponta.

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O Al-Ittihad ocupa a quarta colocação na tabela de classificação da Liga Roshn com 23 pontos, quatro pontos atrás do Al-Hilal, terceiro colocado, e cinco pontos atrás da dupla líder, Al-Nassr e Al-Qadisiyah, o que confere ao duelo contra o Abha grande importância nas contas da equipe no momento atual.

As escolhas de Wissing trouxeram uma surpresa no setor ofensivo, após ele decidir escalar o atacante marroquino Youssef En-Nesyri entre os titulares, enquanto deixou o nigeriano George Ilenikhena no banco de reservas, em uma decisão marcante antes do início do confronto.

Próximas partidas
ITT

ITT

Liga dos Campeões da Ásia

02 de nov. de 2026

ALA

ALA

ABH

ABH

Campeonato Saudita

05 de nov. de 2026

ALS

ALS

Escalação oficial do Al-Ittihad:

Goleiro: Predrag Rajković.

Defesa: Muhannad Al-Shanqiti - Danilo Pereira - Saad Al-Mousa - Faris Aidi.

Meio-campo: Moukhtar Ali - Richard Ríos - Houssem Aouar - Georginio Wijnaldum.

Ataque: Steven Bergwijn - Youssef En-Nesyri.

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