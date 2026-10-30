Youssef En-Nesyri comanda o ataque do Al-Ittihad na batalha contra o Abha

O alemão Jens Wissing, diretor técnico do Al-Ittihad, anunciou a escalação oficial de sua equipe para o duelo contra o Abha, na noite desta sexta-feira, pela décima segunda rodada da Liga Roshn Saudita de profissionais, em um jogo no qual o "Decano" busca manter a perseguição às equipes da ponta.
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O Al-Ittihad ocupa a quarta colocação na tabela de classificação da Liga Roshn com 23 pontos, quatro pontos atrás do Al-Hilal, terceiro colocado, e cinco pontos atrás da dupla líder, Al-Nassr e Al-Qadisiyah, o que confere ao duelo contra o Abha grande importância nas contas da equipe no momento atual.
As escolhas de Wissing trouxeram uma surpresa no setor ofensivo, após ele decidir escalar o atacante marroquino Youssef En-Nesyri entre os titulares, enquanto deixou o nigeriano George Ilenikhena no banco de reservas, em uma decisão marcante antes do início do confronto.
Escalação oficial do Al-Ittihad:
Goleiro: Predrag Rajković.
Defesa: Muhannad Al-Shanqiti - Danilo Pereira - Saad Al-Mousa - Faris Aidi.
Meio-campo: Moukhtar Ali - Richard Ríos - Houssem Aouar - Georginio Wijnaldum.
Ataque: Steven Bergwijn - Youssef En-Nesyri.