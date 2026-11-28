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O marroquino Youssef En-Nesyri, atacante do Al-Ittihad, reencontrou o caminho do gol diante do NEOM e levou seu time à vitória por 1 a 0 no confronto disputado na noite de sexta-feira, 27 de novembro, pela 13ª rodada da Saudi Pro League, no Estádio Príncipe Abdullah Al-Faisal, em Jeddah.

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En-Nesyri começou a partida no banco de reservas, mas o técnico Jens Fissing o colocou em campo no início do segundo tempo no lugar do nigeriano George Ilenikhena. O atacante marroquino ganhou, assim, uma nova chance de mostrar que pode fazer a diferença, apesar de ter desperdiçado uma oportunidade clara aos 55 minutos.

O lance surgiu após cruzamento de Muhannad Al-Shanqeeti na frente do gol, mas En-Nesyri não conseguiu mandar a bola para as redes, já que sua finalização explodiu no travessão. Se tivesse sido mais bem aproveitada, a jogada poderia ter ampliado o placar cedo.

O atacante marroquino, porém, não desistiu e se redimiu aos 75 minutos, quando subiu para um cruzamento preciso de Houssem Aouar e cabeceou para o fundo das redes. Foi o gol da vitória, que garantiu três pontos preciosos ao Al-Ittihad, que chegou a 27 pontos e subiu para a quarta colocação na tabela.

NEOM, a vítima favorita de En-Nesyri

O gol contra o NEOM encerrou o jejum de En-Nesyri nas duas rodadas anteriores, diante do Al-Diriyah e do Abha, e elevou sua conta para 8 gols em 12 partidas disputadas na Saudi Pro League nesta temporada. Com isso, ele segue entre as opções ofensivas mais decisivas do elenco do Al-Ittihad.

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Leia também: do banco de reservas a herói da noite, En-Nesyri revela o segredo para derrubar o NEOM!

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O número mais marcante na trajetória do atacante marroquino, no entanto, diz respeito ao seu último adversário. Segundo a Opta, empresa de estatísticas, o NEOM se tornou o time que mais sofreu gols de En-Nesyri na Saudi Pro League, depois que o jogador chegou ao seu terceiro gol contra a equipe.

En-Nesyri já havia marcado duas vezes no confronto entre os dois times na temporada passada, apesar da derrota do Al-Ittihad por 4 a 3, na 29ª rodada. Nesta temporada, voltou a balançar as redes do NEOM, confirmando um histórico de gols de destaque diante do adversário.

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A influência do atacante marroquino não se limita aos jogos contra o NEOM: ele já soma 14 gols em 25 partidas na Saudi Pro League com a camisa do Al-Ittihad desde que chegou ao clube, no início de 2026.

Disputa no ataque entre En-Nesyri e Ilenikhena

A comissão técnica do Al-Ittihad conta com En-Nesyri e com o nigeriano George Ilenikhena para comandar o setor ofensivo, alternando entre a titularidade e a entrada no decorrer do jogo de acordo com as exigências de cada partida.

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Contra o NEOM, En-Nesyri provou que começar no banco não significa deixar de ser decisivo: precisou de cerca de 30 minutos no segundo tempo para definir o confronto e dar ao Al-Ittihad uma vitória que fortalece sua posição na tabela e confirma seu valor como uma das principais soluções ofensivas do time.