Youri Mulder está preocupado com a defesa do PSV. Na última sexta-feira, o clube de Eindhoven passou pela primeira vez nesta temporada sem sofrer gols na Vriendenloterij Eredivisie, na vitória por 2 a 0 sobre o sc Heerenveen.

O PSV teve dificuldades contra o Heerenveen, sobretudo no primeiro tempo, mas foi para o intervalo vencendo por 1 a 0 graças a um gol de Guus Til. Na metade do segundo tempo, Marcus Linday marcou um gol contra, ampliando a vantagem do PSV.

"Também não achei que o PSV jogou bem contra o Heerenveen. O que preocupa é que a equipe cede muitas chances", afirmou Mulder nesta terça-feira à Ziggo Sport , antes do confronto com o RB Leipzig pela Champions League.

"O Heerenveen poderia ter marcado duas ou três vezes. Acho que essa foi a primeira partida do PSV sem sofrer gols em toda a temporada, apesar das chances que cedeu. Isso é um problema para o PSV", alertou o comentarista ao técnico Peter Bosz.

O também comentarista Nordin Amrabat concordou plenamente com a análise de Mulder. "O PSV pressiona alto em todo o campo. Isso pode funcionar muito bem, porque a equipe recupera a bola bem à frente e cria uma chance. Ou o adversário consegue escapar da pressão e, aí, cria chances."

"Isso também ficou claro contra o Heerenveen. Muitas vezes, o PSV não conseguiu fazer a pressão funcionar. O Heerenveen poderia perfeitamente ter ido para o intervalo vencendo por 3 a 0", disse o ex-atacante, que passou pelo PSV, entre outros clubes, e viu a equipe vencer por 2 a 0.

Em oito jogos na Eredivisie, o PSV sofreu dez gols até agora. Na fase de liga da Champions League, empatou por 1 a 1 com o Shakhtar Donetsk no mês passado.