Youri Baas surpreende entrevistador após derrota do Ajax: "Isso é muita coisa para se dizer"

O Ajax perdeu para o Hajduk Split nesta quinta-feira, pela Conference League (2 a 1). Após a partida, Youri Baas disse à Ziggo Sport que a falta de atitude prejudicou sua equipe no primeiro tempo. O repórter Wytse van der Goot se espantou com a resposta.

"Acho que começamos muito mal no primeiro tempo", disse Baas a Van der Goot. "Na intensidade, nas disputas e na qualidade com a bola. No segundo tempo, você pressiona mais, mas deixou a desejar no primeiro."

O desempenho do Ajax deixou muito a desejar e, com a derrota, a equipe começou mal sua campanha na fase de liga da Conference League. "Queremos mais", afirmou Baas. "Quando falo do primeiro tempo, da intensidade, isso nunca pode faltar."

"Tive a sensação de que eles nos superaram nos deslocamentos e nas disputas. Acho que esse foi o retrato do primeiro tempo", disse Baas, para quem faltaram "o posicionamento, a corrida, a movimentação e a vontade de ganhar uma disputa".

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Van der Goot se espantou com as palavras. "É uma afirmação forte." Baas respondeu: "Foi essa a sensação que tive no primeiro tempo. Claro, é um estádio barulhento, a torcida apoia. Eles foram com tudo e não conseguimos acompanhar, principalmente no primeiro tempo."

Baas foi então questionado sobre o gol do 2 a 1. "Ainda não revi o gol, mas ele (Jofre Torrents, nota da redação) corta para dentro e quer devolver a bola para mim, só que havia alguém nas minhas costas." O fato de Torrents e Baas não estarem acostumados a jogar juntos teve relação com o erro? "Não sei. São jogadas individuais que acontecem pelo campo todo."

"Mas é uma pena que tenha acontecido lá atrás, com a gente", prosseguiu o defensor, que não acredita que a derrota abale a confiança da equipe. "Sabemos do que somos capazes e em que ponto estamos." Em que ponto está o Ajax? "Ainda não estamos onde queremos", disse Baas, que se prepara para enfrentar o FC Groningen (fora) e a Atalanta (em casa) na próxima semana.



