Yaya Touré entra para a história da Liga dos Campeões

O ex-astro do Manchester City e da Costa do Marfim, Yaya Touré, elogiou o que chamou de "nova era" dos treinadores africanos, já que se tornará nesta noite o primeiro treinador do continente africano a comandar uma equipe na Liga dos Campeões da Europa.

O ex-astro do Barcelona e do Manchester City comandará o Slovan Bratislava contra o Paris Saint-Germain na primeira rodada da fase de liga da Liga dos Campeões da Europa.

Touré, de 43 anos, deixou seu cargo de auxiliar técnico da seleção da Arábia Saudita antes de assumir o comando do Bratislava, campeão da liga nacional nas últimas 8 temporadas, em julho passado.

Em seguida, conduziu o Slovan por três rodadas classificatórias para garantir uma vaga na fase de liga da Liga dos Campeões.

Nenhum treinador africano havia jamais dirigido uma equipe na Liga dos Campeões da Europa, apesar de existirem exemplos de treinadores europeus nascidos na África que comandaram equipes nesta competição, como a dupla portuguesa Carlos Queiroz e Paulo Fonseca, nascido em Moçambique, enquanto o francês Jean Tigana nasceu em Bamako.

Algo um tanto estranho

Touré disse na véspera da partida: "É verdade que a coisa parece um tanto estranha, mas, no plano pessoal, é algo realmente maravilhoso. Esta é uma nova era importante. Podemos dizer que as coisas estão mudando agora e avançando".

E continuou: "Há pessoas que têm coragem suficiente para contratar treinadores jovens, entusiasmados com o trabalho, que desejam empurrar as coisas para frente de maneira positiva", de acordo com o que noticiou o site Yahoo Sport.

Touré agradeceu à diretoria do clube, incluindo o ex-atacante da Eslováquia Robert Vittek, na condição de diretor esportivo, por lhe conceder esta oportunidade, "porque não é fácil. É extremamente difícil para nós. Temos que trabalhar duas ou três vezes mais" para conseguir uma oportunidade dessas.

Confronto com Enrique

Touré, que disputou 97 partidas internacionais, fez parte do Barcelona sob o comando de Pep Guardiola, que conquistou o título da Liga dos Campeões da Europa em 2009.

Sua nova equipe venceu suas 4 primeiras partidas na liga nacional nesta temporada, mas perdeu dois jogos consecutivos antes de sua viagem a Paris. Ainda assim, ele insiste que não há pressão sobre o Slovan — que perdeu todas as suas 8 partidas em sua última participação na fase de liga, há dois anos —, ao enfrentar a equipe de Luis Enrique, bicampeão consecutivo do título.

E afirmou: "É um enorme prazer. Luis Enrique é um grande treinador e um dos melhores da atualidade. Portanto, jogar contra a equipe dele é um prazer em si".