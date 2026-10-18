Yassine Bounou no River Plate? O sonho marroquino que ficou perto de se tornar realidade

O marroquino Yassine Bounou, goleiro do Al Hilal, voltou ao centro das especulações sobre seu futuro, depois de ter seu nome associado a uma possível transferência para o River Plate, da Argentina, diante da expectativa de saída do goleiro Santiago Beltrán para a Europa, o que poderia levar o clube argentino a buscar um goleiro com a experiência necessária para proteger sua meta na próxima fase.

O jornalista Peter Coates afirmou, em declarações ao programa "Fi Al Marma", que o River Plate pode partir para a contratação de um goleiro de grande experiência, apontando que Bounou representa uma das opções adequadas, mas descartou que o clube argentino esteja disposto a desembolsar uma quantia elevada para concretizar o negócio.

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Coates acrescentou que as notícias que circulam sobre a transferência do goleiro marroquino ainda são contraditórias, já que algumas versões falam que o River Plate chegou a um acordo com Bounou, enquanto outras indicam que o goleiro é apenas um dos nomes colocados na mesa do clube, dentro de uma lista que inclui três ou quatro opções.

O jornalista reforçou que falar de um acordo definitivo entre as partes ainda está no campo das especulações, afirmando que as informações divulgadas até agora não apresentam nenhuma prova decisiva de que a transferência de Bounou para o clube argentino esteja próxima, o que deixa seu futuro aberto a mais de uma possibilidade.

Bounou tem grande experiência nos âmbitos internacional e europeu, além de ter apresentado atuações de destaque com o Al Hilal desde que chegou ao clube, o que o torna uma opção atraente para uma equipe que busca um goleiro capaz de suportar pressão e disputar títulos.

Mas a concretização de qualquer negociação continuará ligada à postura do Al Hilal, ao custo financeiro provável e ao grau de seriedade do interesse do River Plate em contar com seus serviços.

Assim, o nome de Bounou permanece nos cálculos do clube argentino, sem confirmação oficial sobre a existência de um acordo entre as partes.

E com a expectativa em torno do futuro de Santiago Beltrán, os próximos dias podem esclarecer os contornos da movimentação do River Plate na posição de goleiro e se o arqueiro marroquino passará de simples opção em pauta a alvo efetivo do clube.