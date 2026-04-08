Yasla: O jogo foi roubado do Al-Ahli... e o árbitro pediu para esquecermos o campeonato!

O alemão Matthias Jaissle, técnico do Al-Ahli de Jeddah, fez declarações contundentes após o empate surpreendente contra o Al-Fayha, por 1 a 1, na noite desta quarta-feira, na 29ª rodada da Liga Roshen.
A partida foi marcada por polêmicas, depois que o árbitro se recusou a marcar dois pênaltis a favor do Al-Ahli, o último deles poucos segundos antes do fim, o que provocou a ira de Jaissle e dos jogadores.
Yasle disse na coletiva de imprensa após a partida: “É difícil aceitar o que aconteceu hoje, especialmente depois do que ocorreu com os jogadores quando o quarto árbitro falou, pedindo que se concentrassem na Copa da Ásia e esquecessem o campeonato, o que provocou reações furiosas dentro da equipe”.
E acrescentou: “Precisamos de muito tempo para aceitar esse resultado e as circunstâncias excepcionais pelas quais a partida passou, especialmente com a recusa em marcar dois pênaltis claros a nosso favor logo antes do apito final”.
O técnico alemão concluiu sua declaração dizendo: “Hoje sentimos que a partida nos privou de alguns direitos. Trabalhamos arduamente para alcançar conquistas e vencer campeonatos, mas decisões como essas aumentam a dificuldade da nossa missão em campo”.