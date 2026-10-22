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O atacante do Real Madrid Yan Diomande admitiu que gostou muito do reencontro com o RB Leipzig após sair do banco e marcar um golaço contra seu ex-clube. O jovem jogador deu o toque final a uma atuação dominante na Champions League, em que o Real Madrid venceu com tranquilidade.

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Diomande coroa atuação dominante do Madrid

O Madrid manteve seu ritmo avassalador na fase de grupos da Champions League com uma vitória contundente por 4 a 1 sobre o Leipzig na noite de quarta-feira. Embora estrelas consagradas como Kylian Mbappe e Arda Guler também tenham marcado, a noite foi de Diomande, que entrou no segundo tempo para marcar contra seu ex-clube. A equipe alemã chegou a ameaçar uma reação quando T. Gomis fez 3 a 1, mas o gol de Diomande nos minutos finais acabou com qualquer esperança de recuperação dos visitantes.

O gol do atacante foi uma demonstração de habilidade técnica que mostrou por que o gigante espanhol fez tanta questão de tirá-lo da Bundesliga. Ao alcançar uma bola difícil nos minutos finais, ele combinou força e precisão para superar o goleiro e marcar o quarto gol da equipe de Jose Mourinho. A finalização certeira refletiu a superioridade do Madrid ao longo dos 90 minutos no Bernabéu e deixou os visitantes com poucas respostas para a força ofensiva dos atuais campeões.

A precisão técnica por trás do voleio

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O lance exigiu uma decisão em uma fração de segundo: pressionado pela defesa do Leipzig, Diomande teve de avaliar a trajetória de uma bola que quicava. Em vez de dominá-la, escolheu uma solução mais ousada, que deu muito certo. A coragem na finalização evidenciou a confiança do jovem atacante, que vem conquistando um papel importante em um elenco do Madrid repleto de estrelas.

“Meu gol não foi fácil de marcar, claro, mas é bonito de ver. Deu certo para mim. Tive de decidir se dominava a bola ou se arriscava um voleio. Fico feliz que o voleio tenha dado certo daquele jeito”, explicou Diomande.

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Reencontro com o Leipzig sem constrangimento

Enfrentar um ex-clube pode ser uma experiência intimidadora ou desconfortável para um jogador, especialmente tão pouco tempo depois de uma transferência de destaque. Diomande, porém, afirmou que se sentiu totalmente à vontade ao jogar contra atletas com quem dividiu o vestiário na Alemanha. Em vez de sentir a pressão, aproveitou a ocasião e a oportunidade de rever rostos conhecidos no maior palco do futebol.

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“Não foi estranho jogar contra meus ex-companheiros. Foi divertido, na verdade. Todos foram gentis comigo. Eu era o mais jovem quando estava lá, e foi muito bom vê-los novamente esta noite”, acrescentou.

De olho no El Clásico





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Com a missão europeia cumprida, as atenções na capital espanhola se voltam imediatamente para um dos maiores jogos do futebol mundial. O Madrid enfrentará o Barcelona neste fim de semana, em um confronto que pode ter grandes implicações para a disputa pelo título de La Liga. Para Diomande, a possibilidade de participar dessa rivalidade histórica é a realização de um sonho depois de anos acompanhando os jogos de longe.

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Depois de mostrar que sabe lidar com a pressão da Champions League contra seu ex-clube, ele espera causar um impacto semelhante quando os olhos do mundo se voltarem para o duelo com o Barcelona de Hansi Flick. “O El Clásico é fantástico. Eu assistia a esses jogos quando era criança e estou animado para participar da partida neste fim de semana”, concluiu o atacante. A torcida do Madrid espera que sua atual fase goleadora continue no confronto do fim de semana.

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