O Real Madrid conquistou uma vitória relativamente tranquila na Champions League nesta quarta-feira. No Santiago Bernabéu, venceu o RB Leipzig por 4 a 1, com gols de Bernardo Silva, Arda Güler, Kylian Mbappé e Yan Diomande.

O início teve pouca emoção diante dos dois gols. Arda Güler e Kylian Mbappé fizeram algumas investidas tímidas, mas a melhor chance foi do Leipzig. Thibaut Courtois fez uma defesa espetacular na finalização de Romulo Cardoso.

Ainda assim, foi o Real Madrid que abriu o placar antes do intervalo. Após uma intervenção do goleiro Maarten Vandevoordt, um chute de Arda Güler ficou parado pouco antes da linha do gol, e Bernardo Silva deu o toque decisivo: 1 a 0.

Depois do intervalo, a equipe de José Mourinho queria liquidar a partida o mais rápido possível e foi em busca do segundo gol. Ele não demorou a sair: Mbappé cabeceou a bola para a frente do gol, onde Arda Güler, de muito perto, só precisou empurrá-la para fazer 2 a 0.

O jogo seguiu em ritmo relativamente tranquilo até que Mbappé aproveitou sua oportunidade na reta final. Após passe de Yan Diomande, o francês acertou um belo chute da entrada da área no ângulo direito: 3 a 0.

O gol deu início a uma reta final movimentada. Depois que Tidiam Gomis marcou o gol de honra do Leipzig, Diomande também balançou a rede. O ponta, que chegou do Leipzig no verão passado por 125 milhões, marcou, com um belo voleio, o gol mais bonito da noite, de longe: 4 a 1.

Com isso, o Real Madrid chega a nove pontos após três jogos na competição bilionária. O Leipzig permanece com os três pontos conquistados na semana passada contra o PSV.