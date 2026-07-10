Yamal, sobre o confronto contra a França: Estou ansioso para comemorar o aniversário da minha namorada!

O jovem astro espanhol Lamine Yamal fez declarações contundentes após a classificação da seleção de seu país para as semifinais da Copa do Mundo de 2026 ao derrotar a Bélgica por 2 a 1, afirmando que a Espanha não teme enfrentar a França na próxima terça-feira, mas que, na verdade, são os “Galo” que devem sentir medo.

Yamal, que foi eleito o melhor jogador da partida apesar de não ter marcado nem dado assistência para nenhum gol, disse à imprensa após o jogo: “Estamos ansiosos por essa partida. Todos estavam esperando por ela, e somos as duas melhores seleções da Copa do Mundo. Não sentimos medo algum. Se há alguém que pode entrar em campo com confiança, com certeza somos nós.”

O jogador do Barcelona, de 18 anos, acrescentou: “Se há quem deva ter medo, são eles; nós os eliminamos. Somos duas grandes seleções; para mim, são as melhores, mas não tememos nada.”

Sobre não ter marcado gols neste torneio, Yamal disse com confiança: “Isso não me desanima; ganhei o Campeonato da Europa marcando um gol. Desde que nos classifiquemos, ficarei muito feliz. O mais importante é a equipe.”

O astro espanhol revelou seu grande desejo de marcar um gol contra a França, dizendo: “Espero que sim, quero muito isso”, em uma clara referência à sua ambição de deixar sua marca no confronto que se aproxima.

Sobre sua preparação física, Yamal afirmou: “Estou me sentindo melhor e vou melhorar ainda mais a cada semana. Chego com total confiança em mim mesmo e sei que tudo vai correr bem. Estou pronto. Estou ansioso por esse dia.”

Sobre o estilo de jogo da seleção francesa, ele disse: “É uma equipe que vai nos atacar, mas não durante toda a partida. Eles se destacam pela força física, mas vamos tentar manter a posse de bola.”

Em um momento de humanidade, Yamal revelou ter falado ao telefone com seu irmão mais novo, Ken, pelo celular da mãe, dizendo com um sorriso: “Ela me disse que eu teria que mostrar a língua. Estou ansioso pelo jantar e pela comemoração do aniversário da minha namorada, e também por passar um tempo com minha família.”