O astro espanhol Lamine Yamal reafirmou sua confiança absoluta na capacidade da seleção de seu país de superar o obstáculo da França e se classificar para a final da Copa do Mundo, ressaltando que a “La Roja” não teme ninguém após conquistar o título do Campeonato Europeu.

Yamal disse na coletiva de imprensa realizada na noite de segunda-feira, que coincidiu com seu aniversário de 19 anos, que a Espanha venceu a França nos dois últimos confrontos entre as duas seleções, acrescentando: “Se a França tem alguém a quem temer, somos nós. Veremos o que vai acontecer, mas não estamos com medo”.

As declarações do jogador do Barcelona vieram em resposta às perguntas repetidas sobre suas declarações anteriores após a partida das quartas de final contra a Bélgica, que geraram ampla repercussão no elenco francês, já que ele revelou ter acompanhado os comentários do zagueiro francês Jules Koundé a respeito.

Yamal acrescentou com serenidade: “Me perguntaram se eu tinha medo da França, e respondi que não. Somos campeões da Europa. É futebol, como disse Kondé, e ponto final”, afirmando que está se preparando para disputar a “partida mais importante” de sua carreira sem qualquer pressão.

Apesar de ter marcado apenas um gol em seis partidas no torneio, o jovem ponta se recusou a admitir uma queda de rendimento, dizendo: “Cada torneio é diferente do outro. Conheço minhas capacidades e não estou nem um pouco preocupado. Vocês dizem que não estou no meu melhor, então não esperem nada de mim, mas espero que amanhã seja um dia maravilhoso”.

Yamal encerrou suas declarações com um tom claramente desafiador: “Com certeza consigo me imaginar como campeão do mundo. É difícil, mas todos nós nos vemos como campeões, assim como fizemos em 2010. Por que não?”, em referência à ambição da nova geração espanhola de repetir a conquista da geração de Xavi e Iniesta.

A partida das semifinais entre Espanha e França começa hoje à noite, em um confronto aguardado com ansiedade pelos fãs do futebol em todo o mundo.