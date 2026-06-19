Yamal: Não vou jogar os 90 minutos contra a Arábia Saudita... E esse craque é melhor do que eu no momento

Lamine Yamal, estrela da seleção espanhola, esclareceu sua posição quanto à participação com sua equipe contra a seleção da Arábia Saudita na partida que será disputada entre as duas equipes na Copa do Mundo de 2026, afirmando que ainda está em fase de recuperação total da forma física após a lesão sofrida pelo Barcelona no final da última temporada.

A importância da partida marcada para o próximo domingo, no Grupo 8, aumentou para a seleção espanhola após o tropeço na primeira rodada contra Cabo Verde, o que torna o próximo confronto uma oportunidade decisiva para reforçar suas chances de classificação.

Yamal entrou como reserva na última terceira hora da partida da primeira rodada, mas não conseguiu salvar a seleção espanhola do empate.

Em entrevista à televisão oficial espanhola (RTVE), Yamal explicou que não se considera pronto para disputar uma partida inteira no momento, afirmando: “Não acho que esteja pronto para disputar uma partida inteira. Ainda é muito cedo, e não há motivo para pressa”.

E acrescentou: “Ainda estou na fase de adaptação, e não é o momento certo para jogar os 90 minutos completos, mas posso entrar nos minutos que o técnico achar adequados”.

O jogador do Barcelona também falou sobre o período que antecedeu a Copa do Mundo, ressaltando que a lesão foi motivo de grande preocupação para ele.

Ele disse: “Todo jogador, na reta final da temporada, pensa na Copa do Mundo quando sofre qualquer lesão e, claro, também pensa no seu clube, mas a Copa do Mundo continua presente em sua mente. Graças a Deus, os médicos me disseram que estaria totalmente pronto para jogar, e aqui estou agora, muito feliz”.

Nico Williams é melhor do que eu

Yamal também falou sobre seu companheiro de equipe Nico Williams, afirmando que este último está em boa forma física.

Ele explicou: “Nico está em melhor forma física do que eu no momento. Não há motivo para pressa, pois temos uma seleção fantástica, com jogadores de alto nível, e por isso devemos lidar com as coisas com calma”.

Grande popularidade nos Estados Unidos

Sobre a grande popularidade que vem desfrutando durante o torneio realizado nos Estados Unidos, Yamal disse que lida com a situação de forma natural, sem que isso afete sua concentração.

Ele declarou: “Lido com isso com tranquilidade, pois não é nada diferente para mim. Conheço meu lugar dentro e fora da Espanha. Sempre tento dar o melhor de mim, porque é isso que as pessoas esperam de mim”.

E continuou: “Se sua foto está em um dos prédios daqui, é porque você é capaz de fazer coisas dentro de campo que agradam aos torcedores e fazem com que eles gostem de vê-lo jogar.”