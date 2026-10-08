Com apenas 19 anos, Lamine Yamal, estrela do Barcelona, relembra a infância difícil e as crises financeiras que sua família enfrentou, em entrevista ao podcast "Resonancia de Corazón".

Yamal falou longamente sobre sua mãe, Sheila Ebana, e sua antiga casa, quando disse: "Comprei para minha mãe uma casa onde ela quisesse. Perguntei a ela em que região gostaria de morar, e disse: onde você quiser".

E acrescentou, segundo informou a rede francesa "Foot Mercato": "Eu morava em um apartamento em que a cozinha e o quarto ficavam no mesmo lugar".

Esse sucesso carrega um significado especial para Yamal pelas mudanças positivas que trouxe à vida de seus entes queridos, pois o jogador do Barcelona afirma: "Vejo minha mãe feliz, e vejo meu irmão desfrutar da infância que eu desejava ter, e é isso o que realmente me faz feliz".

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Ele explica também que conseguiu tranquilizar o coração de seu pai e de sua avó, dedicando palavras sinceras à mulher que esteve ao seu lado durante toda a sua infância: "Minha mãe tem tudo o que deseja. Ela é a minha rainha, é o que tenho de mais precioso. Ela é tudo o que qualquer criança poderia desejar".

Vale lembrar que a mãe de Yamal, apesar do talento extraordinário do filho, sempre insistiu para que ele concluísse os estudos, e chegou até a ameaçar privá-lo do futebol caso ele não se dedicasse aos estudos.







