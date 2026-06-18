Yamal está pronto... Os espanhóis colocam a “válvula de segurança” verde saudita sob a lupa

Um dos astros da seleção saudita foi o centro das atenções da mídia espanhola durante os treinos da “Al-Akhdar”, no estádio “Q2”, na cidade de Austin, nos Estados Unidos, em preparação para o aguardado confronto contra a “La Roja” na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

O jornal saudita “Al-Riyadiah” confirmou que o correspondente da emissora oficial de televisão espanhola “TVE” perguntou sobre a condição física do goleiro da seleção saudita, Mohammed Al-Owais, após notícias de que ele teria se limitado a exercícios de recuperação nos últimos dois dias, após o confronto contra o Uruguai na primeira rodada.

Esse interesse espanhol surge como uma reação natural ao desempenho notável de Al-Owais contra o Uruguai, onde ele defendeu nove chutes, alcançando o maior número de defesas por um goleiro desde o início do torneio.

Ele destacou que o repórter espanhol respondeu às perguntas dos jornalistas sauditas confirmando que os jovens astros Lamine Yamal e Nico Williams estão prontos para atuar como titulares, alertando para a dificuldade de lidar com sua velocidade excepcional e suas jogadas perigosas pelas laterais.

A partida entre a Arábia Saudita e a Espanha será disputada na noite do próximo domingo, no Estádio Mercedes-Benz, em Atlanta, no estado da Geórgia, e será apitada pelo árbitro brasileiro Rafael Klaus.

Vale lembrar que a “Selecção Verde” empatou com o Uruguai em 1 a 1 na primeira rodada, enquanto a partida da Espanha contra Cabo Verde terminou em empate sem gols, 0 a 0.