Os olhos do mundo estão voltados para o estádio de Nova York/Nova Jersey, onde Espanha e Argentina se preparam para um confronto histórico pelo título da Copa do Mundo de 2026, em uma partida cuja importância não se limita apenas à conquista do troféu mais cobiçado do futebol mundial, mas que também representa uma nova oportunidade para o jovem astro espanhol Lamine Yamal continuar a escrever a história com letras de ouro, depois de estar prestes a alcançar um feito sem precedentes na história do esporte.

A rede internacional “Opta”, especializada em estatísticas, informou que Lamine Yamal, de 19 anos, tornou-se o primeiro jogador na história do futebol a disputar uma final do Campeonato Europeu e uma final da Copa do Mundo, ainda na adolescência, acrescentando mais um marco histórico à sua trajetória excepcional, que vem apresentando um desenvolvimento notável apesar de sua pouca idade.

A seleção espanhola garantiu sua vaga na final após conquistar uma vitória merecida sobre a França por 2 a 0 na semifinal, dando continuidade a suas excelentes atuações no torneio e se aproximando de conquistar o título mundial pela segunda vez em sua história.

Por outro lado, a seleção argentina chegou à final após uma emocionante virada contra a Inglaterra, ao reverter uma desvantagem de um gol para vencer por 2 a 1, marcando assim um confronto acirrado com a “La Roja” em uma final muito aguardada que reunirá duas das seleções mais fortes do torneio.

A seleção espanhola disputa a final da Copa do Mundo pela segunda vez em sua história, depois de já ter chegado à final na edição de 2010 na África do Sul, quando conquistou seu primeiro título mundial após vencer a Holanda.

Já a seleção argentina chega à sua sétima final da Copa do Mundo, e a segunda consecutiva, após conquistar seu terceiro título mundial na edição de 2022, e aspira a manter a taça e adicionar um quarto título ao seu palmarés, enquanto a Espanha busca recuperar a glória mundial após um hiato de 16 anos.