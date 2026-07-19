Yamal e Kobarsi estão ao lado de Pelé e Mbappé na lista dos grandes nomes da Copa do Mundo

Os olhos dos fãs de futebol em todo o mundo estão voltados para o estádio de Nova York/Nova Jersey, que sediará o tão aguardado confronto entre as seleções da Espanha e da Argentina na final da Copa do Mundo de 2026, em uma partida cuja importância não se limita apenas à disputa pelo título mundial, mas também carrega dimensões históricas, diante dos recordes que os jovens astros da seleção espanhola continuam a estabelecer no maior palco do futebol mundial.

A dupla Lamine Yamal e Pau Kubarsi rouba a cena antes do início da partida, depois de se tornarem alguns dos jogadores mais jovens a atuarem como titulares em uma final da Copa do Mundo, continuando a escrever novos capítulos da história apesar de sua pouca idade.

A rede “Opta”, especializada em estatísticas, informou que a lista dos jogadores mais jovens que atuaram como titulares em uma final da Copa do Mundo ficou da seguinte forma: “Pelé (Brasil) – 17 anos e 249 dias (final de 1958), Giuseppe Bergomi (Itália) – 18 anos e 201 dias (final de 1982), Lamine Yamal (Espanha) – 19 anos e 6 dias (final de 2026), Pau Kubarsi (Espanha) – 19 anos e 178 dias (final de 2026), Kylian Mbappé (França) – 19 anos e 207 dias (final de 2018)”.

A seleção espanhola garantiu sua vaga na final após derrotar a seleção francesa por 2 a 0 nas semifinais, apresentando um desempenho sólido que confirmou seu direito de disputar o título.

Por sua vez, a seleção argentina chegou à final depois de reverter a desvantagem contra a Inglaterra e conquistar uma vitória emocionante por 2 a 1 na semifinal, dando continuidade à campanha de defesa do título mundial e se aproximando de um novo feito histórico.

A seleção espanhola disputa a final da Copa do Mundo pela segunda vez em sua história, depois de já ter chegado à final na edição de 2010, quando conquistou seu primeiro título mundial.

Já a seleção argentina chega à sua sétima final da Copa do Mundo, a segunda consecutiva, após conquistar seu terceiro título mundial na edição de 2022, mantendo assim sua presença entre as grandes seleções da história do torneio.