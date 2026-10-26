Yamal conquista o primeiro prêmio da cerimônia da Bola de Ouro

O espanhol Lamine Yamal, estrela do Barcelona, foi coroado com o prêmio de melhor jogador jovem sub-21 "Kopa" de 2026, o primeiro prêmio da cerimônia da Bola de Ouro realizada na noite desta segunda-feira na capital britânica, Londres, após uma temporada marcada por seu brilho com o clube e com a seleção de seu país.

A conquista do prêmio por Yamal, de 19 anos, veio pelo terceiro ano consecutivo, após disputa com um grupo dos mais destacados talentos em ascensão no futebol europeu, levando mais um troféu que reflete sua notável evolução e sua posição entre os principais jogadores jovens do mundo.

A estrela do Barcelona participou da trajetória da seleção da Espanha rumo à conquista da Copa do Mundo de 2026, após a vitória sobre a Argentina por um a zero na partida final.

Yamal também contribuiu para a conquista pelo Barcelona dos títulos do Campeonato Espanhol e da Supercopa da Espanha durante a temporada 2025-2026, depois de apresentar atuações de destaque, unindo o jovem craque os sucessos com o clube e o brilho internacional com a camisa da seleção da Espanha.

Essa conquista dá a Yamal um forte impulso em sua carreira, depois de ter reunido o reconhecimento individual e a conquista internacional, confirmando sua capacidade de competir nos mais altos níveis apesar da pouca idade, e seguindo a consolidar sua posição como um dos mais destacados talentos de sua geração.



