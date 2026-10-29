As discussões sobre o futuro do inglês Ivan Toney, atacante do Al Ahli, da Arábia Saudita, trouxeram de volta à tona as possibilidades de sua saída, diante das notícias que circulam sobre o interesse do Newcastle United em contratá-lo durante a próxima janela de transferências de inverno, em meio a questionamentos sobre a capacidade do clube inglês de atender às exigências financeiras ligadas ao negócio.

Esses desdobramentos surgem em um momento de crescentes especulações sobre as movimentações do Newcastle no mercado de transferências, depois que o técnico da equipe falou sobre as restrições financeiras que determinarão a natureza das negociações esperadas em janeiro de 2027, afirmando que os desejos da comissão técnica, por si só, não são suficientes para fechar qualquer nova contratação.

O técnico explicou, em declarações antes da partida contra o Everton, que as contratações de inverno estarão sujeitas às regras financeiras, destacando que o assunto não é uma "festa de desejos" do treinador, e que as movimentações previstas acontecem em coordenação com a equipe de recrutamento, em declarações que lançaram luz sobre a dificuldade de fechar grandes negócios sem levar em conta o orçamento do clube e suas obrigações financeiras.

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Segundo os relatos que circulam, o Newcastle ainda não abriu o processo de contratação de Toney, apesar de o nome do atacante inglês ter sido associado ao clube no último período. Esses dados indicam que as conversas sobre sua transferência ainda estão no âmbito das especulações, sem nenhuma confirmação oficial sobre o início de negociações para contratá-lo.

As exigências financeiras aparecem como um dos principais obstáculos possíveis ao negócio, já que os relatos indicam que o salário de Toney no Al Ahli se aproxima de 500 mil libras esterlinas por semana, enquanto o teto salarial praticado no Newcastle gira em torno de 150 mil libras esterlinas por semana, uma diferença considerável que pode complicar qualquer tentativa de concretizar a transferência.

Por outro lado, até o momento não há indícios oficiais que confirmem que Toney esteja perto de deixar o Al Ahli ou de se transferir para o Newcastle, enquanto seu futuro permanece atrelado às movimentações concretas que o próximo período possa testemunhar. Até que surjam informações confiáveis sobre as negociações, as notícias sobre sua saída continuam sendo meras possibilidades que não se transformaram em um negócio confirmado.