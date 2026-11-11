Xavi Simons fala com muita franqueza sobre período extremamente difícil

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Xavi Simons falou na Oxford Union, uma prestigiosa associação independente de debates formada por estudantes da Universidade de Oxford, sobre os meses extremamente difíceis que viveu. O meio-campista do Tottenham Hotspur sofreu uma grave lesão no joelho em abril e, desde então, está em recuperação.

"Acompanhei o restante da temporada da cama do hospital", contou Simons, em um relato franco. "Não foi fácil. Eu também não tinha controle nenhum sobre aquilo. Não podia fazer nada. Felizmente, os rapazes conseguiram se salvar." O Tottenham evitou o rebaixamento da Premier League na última rodada.

Simons passou por momentos especialmente difíceis do ponto de vista mental nos últimos seis meses. "Muitas vezes, vivi momentos difíceis à noite. Nem minha família sabe o quanto sofri. Chorei muitas vezes. Eu me sentia impotente e frustrado. Queria muito contribuir para o Tottenham e a seleção da Holanda."

Apesar do duro golpe, Simons tenta olhar para o futuro com otimismo. "De certa forma, sou grato por isso ter acontecido. Leio livros e amplio meus conhecimentos sobre certos assuntos. Quero estimular meu cérebro, mas também acalmá-lo. Isso é pelo menos tão importante quanto ir à academia todos os dias. É tudo uma questão de equilíbrio. Se o cérebro não funciona, o corpo também não funciona."

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Simons já deu alguns passos no campo de treinamento. Segundo The Standard, o meio-campista, que sofreu a grave lesão em 25 de abril, voltará em breve a treinar com o grupo.

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"Primeiro, meu joelho precisa estar totalmente bem e forte. Estou no caminho certo. Tenho uma equipe incrível ao meu redor ao longo de toda essa jornada. Dedico muitas horas à recuperação e dou tudo de mim. Quero chegar em casa e pensar: não sinto mais minhas pernas. Isso significa que fui até o meu limite", disse Simons, que segue em recuperação.

Simons esperava participar da Copa do Mundo do verão passado, pois sentia que poderia contribuir bastante para a seleção da Holanda. Ele também esteve na Copa do Mundo de 2022, mas teve pouca participação.

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Sem Simons, o Tottenham teve um início ruim de temporada. Agora, a situação é diferente: graças a uma boa sequência, o clube londrino ocupa a 11ª posição.

No último fim de semana, houve um revés: o Leeds United venceu o Tottenham por 1 a 0. A temporada será retomada em 21 de novembro, em casa, contra o recém-promovido Ipswich Town.