Xavi Simons viveu o período mais difícil da sua vida, como contou aos canais do clube do Tottenham Hotspur. O neerlandês sofreu uma grave lesão no joelho no final da época passada.

No dia 25 de abril, o azar bateu à porta de Simons. Durante o jogo do campeonato entre o Tottenham e o Wolverhampton Wanderers, torceu-se de forma aparatosa e rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho direito.

Por isso, Simons teve de falhar o Mundial com a seleção neerlandesa, bem como a reta final decisiva da temporada no seu clube. Nessa altura, o Tottenham estava envolvido numa luta pela permanência de cortar os nervos. Simons mal conseguia suportar o facto de não poder ajudar a sua equipa.

“Foi uma jogada que talvez já tivesse feito dez mil vezes na minha vida”, recorda Simons sobre o momento. “Mesmo quando estava prestes a passar, o meu adversário decidiu colocar-se à minha frente. Senti as minhas pernas pregadas ao chão, enquanto o meu corpo ia para o outro lado.”

“Disse a mim mesmo: ‘Deixa-me ver se há alguma coisa errada, deixa-me levantar’. Tentei levantar-me, mas nesse momento senti que o meu joelho saiu do sítio e voltou logo a entrar. Aí percebi que tinha acabado. Os médicos chamaram-me e disseram: ‘Xavi, lamento, mas é o ligamento cruzado anterior’. Quando ouvi isso, senti como se o meu corpo inteiro desabasse.”

“Chorei, claro, tal como a minha família”, contou Simons. “No dia seguinte, a minha mãe foi a nossa casa. Lembro-me de estarmos sentados à mesa de manhã e eu só pensava que estava a falhar no mais importante: ajudar o meu clube na luta contra a descida. Ela disse-me: ‘Xavi, para com isso. Aconteceu. Já não podes fazer nada. Foi assim. Tens de aceitar e seguir em frente’.”

A partir desse momento, o médio mudou o chip, embora a reabilitação tenha sido sobretudo mentalmente desgastante. “Os primeiros quatro dias foram os piores da minha vida. Não conseguia dormir. Não comi nada durante uma semana. Tinha tantas dores que vomitava, sentia tonturas... foi horrível. Não desejaria essa dor a ninguém”, contou Simons.

Entretanto, o internacional neerlandês está de regresso ao caminho da recuperação, embora só seja esperado novamente em campo no próximo ano civil. “Estou bem. Estou com a minha família e trabalhámos muito. Eles viveram muito comigo nas últimas dez semanas. Também tenho o apoio do meu clube e, quando vejo como o meu corpo reage, penso: ‘Ok, isto está a ir na direção certa’. Todos os dias quero melhorar e essa motivação é muito valiosa para mim”, afirmou, esperançoso.