Mauro Júnior escolheu em definitivo uma carreira internacional pela Seleção Brasileira. A seleção da Holanda era uma opção para o jogador do PSV, mas o técnico Xavi não precisa mais ligar para ele.

Mauro esclarece seu futuro em entrevista à ESPN. A seleção da Holanda não é mais uma opção. "Isso acabou, eu acho. Na verdade, tenho certeza. Meu sonho sempre foi jogar pela Seleção Brasileira."

"Houve alguns rumores sobre a seleção da Holanda, mas, claro, sempre foi meu sonho defender o Brasil. É o país onde nasci e o país pelo qual quero jogar", acrescenta o jogador do PSV.

Mauro está ligado ao PSV desde 2017 e poderia ter defendido a seleção da Holanda. Em caso de convocação de Xavi, ele poderia solicitar um passaporte holandês, sem perder a nacionalidade brasileira.

O defensor, que também atua como meio-campista, já soma três partidas pela Seleção Brasileira. Nos jogos contra a Austrália, em setembro, ele saiu do banco e também teve uma vaga entre os titulares. Contra a Índia, Mauro ainda deu uma assistência.

Mauro já deu um lugar especial à camisa que usou contra a equipe australiana. "Ela está na minha casa. Já pedi para todos os meus companheiros de equipe assinarem. Vai ganhar um lugar especial."

Agora, o foco de Mauro volta a ser o PSV. O time de Eindhoven retoma a Eredivisie, patrocinada pela Vriendenloterij, na sexta-feira, com um jogo em casa contra o sc Heerenveen.