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Frenkie de Jong será o capitão da seleção dos Países Baixos na próxima semana. O técnico Xavi Hernández confirmou a decisão na tarde desta quinta-feira, durante entrevista coletiva.

Com a ausência de Virgil van Dijk, Xavi precisou encontrar um novo capitão para os jogos da Liga das Nações contra Grécia e Alemanha.

O técnico já encontrou o substituto temporário. De Jong usará a braçadeira de capitão nos duelos na Johan Cruyff Arena e no Olympiastadion.

Denzel Dumfries será o segundo capitão da seleção dos Países Baixos em novembro. Cody Gakpo é o próximo jogador na lista de Xavi.

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Xavi explicou a escolha por De Jong. "Em primeiro lugar, pela personalidade dele. Ele quer a bola, quer melhorar a cada dia e fazer parte da equipe. Eu o conheço muito bem, e ele sempre assume suas responsabilidades."

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"E, claro, também pelas qualidades dele. Considero-o um dos melhores meio-campistas do mundo. Esses motivos são muito importantes para mim como técnico", concluiu Xavi.

Em conversa com o Voetbalzone, De Jong já havia falado um pouco, na terça-feira, sobre ser capitão da seleção dos Países Baixos. "Claro que isso mexe comigo. Acho que ser capitão é uma honra enorme para qualquer pessoa, e para mim também."

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"Ser o capitão do seu país. Jogar pela seleção é o ponto mais alto a que se pode chegar e agora também sou o capitão dos Países Baixos", disse De Jong.

De Jong, de 29 anos, disputará contra a Grécia sua 71ª partida pela seleção. Xavi será seu quarto técnico na equipe nacional, depois de Ronald Koeman, Frank de Boer e Louis van Gaal.