O técnico da seleção Xavi Hernandez considera colocar Virgil van Dijk pelo lado direito da zaga contra a Grécia, como revelou na coletiva de imprensa antes do duelo pela Liga das Nações.
Nos dois primeiros jogos da Holanda sob o comando de Xavi, Jan Paul van Hecke atuou pelo lado direito da zaga. No entanto, o defensor do Tottenham Hotspur sofreu uma lesão no pé.
“Alguém pisou no pé dele no jogo contra a Sérvia. Ele achou que poderia simplesmente treinar, mas estava com muita dor”, disse Xavi. Enquanto isso, Van Hecke já retornou à Inglaterra.
Xavi pode optar por posicionar Jurriën Timber no lugar de Van Hecke, mas Mike Verweij perguntou se ele também considerou deslocar Van Dijk para a direita, permitindo que o canhoto Jorrel Hato ou Micky van de Ven atue pelo lado esquerdo.
“Não é a posição favorita do Virgil, mas, se precisarmos dele ali, a equipe vem em primeiro lugar. Ele pode ajudar muito a equipe. Isso é possível”, respondeu Xavi à pergunta de Verweij.
Van Dijk é, na verdade, destro, mas joga sempre pelo lado esquerdo da zaga. Tanto no Liverpool quanto na seleção holandesa.