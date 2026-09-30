O técnico Xavi Hernandez considera escalar Virgil van Dijk pelo lado direito da zaga contra a Grécia, como revelou na coletiva de imprensa antes do duelo pela Liga das Nações.

Nos dois primeiros jogos da Holanda sob o comando de Xavi, Jan Paul van Hecke atuou pelo lado direito da zaga. No entanto, o defensor do Brighton & Hove Albion sofreu uma lesão no pé.

“Alguém pisou no pé dele no jogo contra a Sérvia. Ele achou que simplesmente poderia treinar, mas estava com muita dor”, disse Xavi. Enquanto isso, Van Hecke já retornou à Inglaterra.

Xavi pode optar por posicionar Jurriën Timber no lugar de Van Hecke, mas Mike Verweij perguntou a ele se também considerou deslocar Van Dijk para a direita, o que permitiria ao canhoto Jorrel Hato ou Micky van de Ven atuar pelo lado esquerdo.

“Não é a posição favorita do Virgil, mas, se precisarmos dele ali, a equipe vem em primeiro lugar. Ele pode ajudar muito bem a equipe. Isso é possível”, respondeu Xavi à pergunta de Verweij.

Van Dijk é, na verdade, destro, mas sempre joga pelo lado esquerdo da zaga. Tanto no Liverpool quanto na seleção holandesa.