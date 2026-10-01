Xavi aponta o principal culpado pela primeira metade dramática da Holanda

Xavi fez meia-culpa à NOS na noite de quinta-feira. O técnico da seleção espanhola assume total responsabilidade pelo primeiro tempo dramático da Holanda.

A seleção holandesa foi para o intervalo no duelo com a Grécia (2 a 2) perdendo por 2 a 0. Nos dois gols dos gregos, a defesa da Holanda estava completamente mal posicionada.

Ofensivamente, a equipe de Xavi também não produziu absolutamente nada. Após a partida, Xavi apontou o principal culpado pelo futebol sofrível de sua equipe na primeira etapa: ele mesmo.

“Não estou feliz com o resultado. Fomos realmente muito mal no primeiro tempo. A culpa é minha. Não coloquei os jogadores nas posições certas. Não havia nenhum ritmo ou intensidade”, começou Xavi.

“Não jogamos bem. Não tivemos criatividade suficiente. Felizmente, conseguimos isso no segundo tempo. Talvez tenham sido mudanças demais em relação ao jogo anterior. A culpa é minha”, prosseguiu.

No fim, a Holanda conseguiu virar o jogo no segundo tempo. Virgil van Dijk cabeceou para dentro após cobrança de escanteio, e Tijjani Reijnders marcou o gol de empate nos minutos finais.