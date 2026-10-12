Xangai se transforma no cemitério dos sonhos de Alcaraz: eliminação chocante e perda do trono do ranking

O espanhol Carlos Alcaraz se despediu do Masters de Xangai de tênis já na segunda rodada, após perder para o belga Zizou Bergs por dois sets a zero, em uma surpresa estrondosa que encerrou precocemente a caminhada do cabeça de chave espanhol e deu ao seu adversário a chance de se vingar da derrota sofrida diante dele apenas uma semana antes.

Bergs, 39º do ranking mundial, decidiu o confronto com parciais de 7-5 e 7-6, aproveitando a constância de seu nível nos momentos decisivos, enquanto Alcaraz sofreu com o excesso de erros e com a incapacidade de impor seu ritmo habitual, deixando o torneio sem apresentar seu melhor desempenho.

Os desdobramentos da eliminação de Alcaraz não pararam na derrota em Xangai, já que o resultado contribuiu para definir a disputa pela liderança do ranking mundial da Associação de Tenistas Profissionais (ATP) no fim do ano em favor do alemão Alexander Zverev.

O duelo representou um novo capítulo da rivalidade entre os dois jogadores, que já haviam se encontrado nas oitavas de final do torneio de Tóquio, uma semana antes, quando Alcaraz levou a melhor em seu caminho até a conquista do título. Mas Bergs entrou em quadra desta vez com uma postura diferente e conseguiu virar o jogo.

Primeiro set decidido

A partida começou em ritmo equilibrado, com os dois tenistas encontrando dificuldade para fechar seus games de saque. Alguns games se estenderam por muito tempo, sem que nenhum deles conseguisse uma quebra de saque logo no início.

O ponto de virada veio no 11º game, quando Bergs aproveitou sua chance para sair na frente, antes de Alcaraz passar a ter problemas para lidar com o andamento do jogo e com a condição das bolas, demonstrando sua frustração ao dizer: "Não consigo jogar por intuição. Não consigo jogar assim".

Apesar de o espanhol ter conseguido salvar dois set points, o belga manteve a pressão até fechar o primeiro set em 7-5, colocando seu adversário sob pressão adicional.

Alcaraz tenta reagir

No segundo set, Bergs seguiu mantendo a concentração, mesmo com a partida sendo interrompida por cerca de 9 minutos após ele ir ao vestiário, antes de voltar à quadra no mesmo ritmo.

Alcaraz sofreu com a queda de eficiência e com o excesso de erros não forçados, que chegaram a 21, contra 7 bolas vencedoras, enquanto seu adversário manteve o equilíbrio e não lhe deu chances fáceis de reação.

Quando o set chegou ao empate em 5-5, Bergs teve a oportunidade de quebrar o saque e conseguiu aproveitá-la, colocando Alcaraz diante de um teste difícil, mas o espanhol respondeu quebrando o saque do adversário no game seguinte, levando a decisão para o tie-break.

No momento decisivo, Bergs retomou a iniciativa e abriu vantagem no tie-break até fechar o set em 7-6, conquistando uma vitória preciosa e avançando à próxima fase, onde espera o vencedor do confronto entre o americano Tommy Paul e o francês Valentin Vacherot.